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CONFERENZE STAMPA

La conferenza stampa di Gattuso prima di Lazio Parma, ecco quando

Published

2 ore ago

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Gattuso conferenza stampa Lazio Parma

La Lazio ha annunciato attraverso una nota ufficiale che Gennaro Gattuso interverrà in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma. Di seguito tutti i dettagli.

Leggi anche: Probabili formazioni Lazio Parma: Gattuso al lavoro sull’undici titolare

Lazio Parma: data e orario della conferenza stampa di Gattuso


“Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso, in vista del match Lazio-Parma, interverrà in conferenza stampa venerdì 23 ottobre alle ore 14:30, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, e Sportitalia”.

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