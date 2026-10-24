Gilardino: “Gattuso sta esaltando le caratteristiche dei suoi calciatori”

Al termine della gara Lazio Parma il tecnico dei ducali Alberto Gilardino è intervenuto nelle consueta conferenza stampa del post gara: ecco le sue parole.

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Le parole di Alberto Gilardino in conferenza stampa nel post di Lazio Parma.

“La Lazio sta facendo un campionato importante. Rino sta esaltando le caratteristiche dei singoli in maniera esaltante. Noi sicuramente abbiamo fatto un passo avanti rispetto alla partita contro il Torino. Mandas ha fatto delle grandi parate. Quando siamo andati sotto, abbiamo staccato la spina. Sarei più preoccupato se non creassimo situazioni pericolose. Noi i presupposti li creiamo. Sto martellando i miei attaccanti e spero che si sblocchino.

Nella ripresa è cambiato tutto quando abbiamo preso gol. Dobbiamo capire i momenti. Sull’1-0 devi mantenere la lucidità. Quando vai sul 2-0 all’Olimpico contro la Lazio diventa tutto più difficile. Ho provato a mettere 4 attaccanti per riprendere la partita, ma non è andata così. Sul doppio svantaggio non mi è piaciuto il nostro atteggiamento. Siamo la squadra più giovane del campionato, ci vuole più tempo per maturare. Sono arrivato qui dando subito dei concetti chiari, come ci siamo messi oggi negli ultimi 20 minuti è un’opzione che potremmo rivedere in futuro. Avendo avuto poco tempo sono andato dritto su un modulo tattico e poi più avanti inserirò cose nuove”.

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