CONFERENZE STAMPA
Gudmundsson in conferenza: “Un gol speciale, posso fare più ruoli”
Le parole di Albert Gudmundsson in conferenza stampa postpartita di Udinese Lazio, sfida valida per la terza giornata di Serie A 2026-2027: ecco le sue dichiarazioni.
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Le parole di Gudmundsson in conferenza stampa postpartita di Udinese Lazio
“Dopo il gol ero molto felice, non solo per me ma anche per la vittoria di squadra. So che come dice il mister posso giocare dove serve, darò il meglio per la squadra. Il gol per me è stato veramente speciale, specialmente perché è stato il gol vittoria. Sono stato felice di vedere i tifosi della Lazio supportarci e poter festeggiare con loro”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|Como
|7
|3
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Atalanta
|6
|3
|8
|Udinese
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Sassuolo
|3
|2
|11
|Cagliari
|3
|2
|12
|Lecce
|3
|2
|13
|Napoli
|3
|3
|14
|Torino
|3
|3
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Parma
|0
|2
|17
|Monza
|0
|2
|18
|Venezia
|0
|2
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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