Gudmundsson: “Voglio dimostrare di essere ancora il giocatore di sempre”

Nella giornata delle conferenze stampa di presentazione dei nuovi arrivati in casa Lazio, ha parlato anche Albert Gudmundsson nella sala stampa di Formello, accanto al ds che lo ha voluto, Angelo Fabiani.

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Cosa ha detto Gudmundsson nella conferenza stampa di presentazione

“Sono davvero felice di essere qui, di essere parte della Lazio”.

“La mia carriera al Genoa è andata bene, è stata la mia migliore versione. Poi mi sono trasferito alla Fiorentina. Nel primo anno la squadra ha fatto bene, ma ho avuto tanti infortuni. Il secondo anno tutti sanno non sia stato buono abbastanza da parte mia e della squadra. Sono davvero motivato per questa stagione, giocare per questo club bellissimo, mostrare che sono ancora il giocatore di sempre”.

“Sulla posizione mi vedo come trequartista, ma onestamente sono un giocatore che vuole creare occasioni per la squadra e per sé stesso, ovunque l’allenatore mi vuole sarà felice di giocare e proverò a fare il meglio”.

Gudmundsson su Gattuso

“Il mister mi vede da attaccante e da ala sinistra e destra, come centrocampista. Mi conosce come giocatore, sa dove posso giocare. Dovrà essere lui a trovare il mio posto nella squadra, dove gioco non importa. Mi interessa creare occasioni”.

“Ho scelto la Lazio perché è un club storico, è stata una scelta semplice. Sono onorato e orgoglioso di essere qui, voglio aiutare il club a ottenere successi nei prossimi mesi e anni”.

Gudmundsson sui possibili ruoli

“Non vi dirò tutti i segreti ma ovviamente si sa che giochiamo 4-3-3. In ogni gara poi ci saranno situazioni diverse, dipenderà anche dall’avversario. Ci saranno partite in panchina, altre a destra e altre a sinistra. Dipenderà da cosa servirà alla squadra, sarò felice di aiutare”.

Gudmundsson sul trasferimento alla Lazio

“Da parte mia c’era molto interese, ma a volte le cose devono concretizzarsi. Non so se sia la stessa idea del club, ma a me sembra che l’affondo decisivo sia arrivato solo nel finale. Ci è voluto il tempo che ci è voluto”

“La Lazio ha mostrato interesse in passato, ho sempre sentito qualcosa di positivo per questo club ma in passato ho preso un’altra decisione. Sul futuro dipende da me, sono qui per far vedere ogni giorno chi sono, spero di giocare per la Lazio per altri anni”.

Gudmundsson sulle sue condizioni

“Mi sento davvero bene, sono in forma e motivato. Sono pronto per qualsiasi cosa vorrà da me il mister lunedì. Sono pronto e in forma”.

Gudmundsson sugli obiettivi stagionali

“La Lazio e la Fiorentina lo scorso anno avrebbero dovuto giocare per le stesse posizioni, ma la Lazio ha fatto molto meglio. Per questa stagione voglio aiutare la squadra il più possibile e adattarmi il prima possibile, per gli obiettivi di squadra devo ancora parlarne con lo staff ma da quello che ho visto siamo una squadra davvero buona e spero potremo fare buone cose”.

“Ho assistito a parte della seconda partita. La squadra ha qualità, è un bel collettivo. Penso che la squadra abbia valore, lavori sodo come ho visto in questi giorni. Penso di poter aiutare con la mia creatività e con il mio feeling con la porta. Voglio aiutare il team con gol e assist per vincere più partite”.

Gudmundsson sul minutaggio desiderato

“Da sportivo voglio giocare ogni settimana, non è come nel basket dove si possono fare cambi dentro e fuori, durante la gara. Il mio obiettivo è fare il meglio in ogni match e in ogni fine settimana”.

“Sono in grado di concentrami sul campo. Conosco i miei valori, contano calcio, famiglia e amici. Sono sempre stato concentrato su questo, niente deve distrarmi”.

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