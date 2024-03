Immobile: "La gente sa cosa ho fatto per questa maglia"

Tempo di lettura: 4 minuti

IMMOBILE CONFERENZA BAYERN MONACO LAZIO - Tempo di vigilia di Bayern Monaco - Lazio. Ciro Immobile si è presentato davanti ai microfoni a Formello per parlare nella consueta conferenza stampa. Ecco di seguito le parole del tecnico biancoceleste in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma domani 5 marzo 2024.

Le parole di Ciro Immobile in conferenza stampa

Ciro Immobile ha dichiarato in conferenza alla vigilia di Lazio - Bayern Monaco: "Questa è una partita carica di responsabilità. Se vuoi essere ricordato per aver scritto la storia, non esiste una cosa semplice da fare. Ci serve lo stesso spirito visto contro il Milan e anche qualcosa di più. Io di mio faccio sempre discorsi per caricare la squadra. Non voglio fare un qualcosa in più, non voglio appesantire la situazione e far innervosire la squadra. Solo insieme possiamo battere una squadra così forte".

Sul Milan

"Abbiamo avuto questa arrabbiatura, ma non dobbiamo portarci dietro strascichi di nervosismo. Come ha detto il mister, la partita con il Milan è stata fatta bene e non meritavamo di perdere".

Su Harry Kane

"Noi crediamo nel percorso che stiamo facendo e nella nostra crescita. Essere qui per la Lazio è grande soddisfazione, anche rappresentando l'Italia. Sappiamo quante responsabilità ci sono. Non vedo divario tra il nostro e gli altri campionati, con la Premier non possiamo competere dal punto di vista economico. Stiamo cercando di crescere come Nazione e come club. Sfida con Kane? Io mi confronto sempre con i migliori, e lui è uno dei migliori nel nostro ruolo. Negli anni ho incontrato tanti bomber ed ho cercato di rubare tutto quello che si può, sia di tecnica che di testa. Kane si vorrà rifare ma ci penseranno i nostri difensori".

Sul percorso della Lazio

"Se dovessi raccontare l'evoluzione mia e della Lazio, staremo qui fino a domani. Quando sono arrivato io a Formello c'era giusto giusto parcheggio e panchine, adesso invece la gente può vedere cosa è diventato. Io ho rinnovato quattro volte e adesso ci stiamo giocando un quarto di finale di Champions. È stato un grande salto dal punto di vista personale e del club. Per noi è importante giocare e buttare via le scorie della sfida contro il Milan".

Sulla vittoria della gara d'andata

"Credo che la vera chiave della vittoria sia stato che tutti abbiano fatto quello che abbiamo provato in allenamento. Ognuno ha fatto il suo, al massimo. Poi coesione di movimenti e aiuti tra compagni ci hanno portato a battere una squadra così forte. Saremmo dei pazzi a pensare che non sarà un ambiente infernale. Ci giochiamo la storia, non voglio appesantire la squadra e lasciare i ragazzi tranquilli. Sento le sensazioni positive di cui parlava il mister, ho visto spirito e voglia di combattere. Non sono preoccupato. Emozioni? La gente lo sa, quello che ho fatto per questa società e questa maglia: sono orgoglioso di indossare la fascia da capitano".

Le parole di Immobile a Mediaset

"Che partita mi aspetto? Difficile sicuramente, ma la storia che possiamo scrivere con questa società e questa maglia è davvero importante. Ovvio quindi che ci si aspetta una partita di grande livello. Abbiamo un piccolo vantaggio che è l’1-0 dell’andata, ma ci dobbiamo dimenticare di quel vantaggio. Ci dobbiamo ricordare invece la prestazione che abbiamo fatto, solo se raggiungi quel tipo di livello di concentrazione e applicazione puoi battere certi campioni."

Il match contro il Milan

"Cosa ci ha lasciato la partita col Milan? Per noi è importante giocare subito, dimenticare quello che è stato. Avere la stessa cattiveria agonistica che abbiamo usato col Milan. Se vai a vedere l’aspetto tecnico e tattico, la partita è stata fatta anche in maniera corretta. Sicuramente non veniamo da un buon momento per i risultati, ma dal punto di vista del gioco stiamo avendo i soliti nostri alti e bassi ma domani non ce lo possiamo permettere. La rabbia la possiamo usare benissimo domani, lo dovremmo fare a prescindere dall’ultima partita. Siamo consapevoli di quello che ci aspetta e dobbiamo essere pronti a quello”.

Sulla partita di domani

“È importante riscrivere un pezzo di storia di una società ti dovrebbe dare una spinta e una carica in più. Sappiamo che la partita è difficile, ma sappiamo anche che anche come è stata all’andata ci possiamo giocare le nostre carte”.

Sulle insidie del Bayern Monaco

“Cosa temo di più? Preme il fatto che dobbiamo avere lo stesso timore e rispetto di loro che abbiamo avuto all’andata, ma non dobbiamo avere timore di quello che potrebbe essere”.

Le parole di Immobile a SkySport

"Siamo riusciti a fare un bel percorso in Champions League e siamo felici di quello che abbiamo fatto, nonostante la Lazio non sia una squadra che partecipa sempre a questa competizione. Siamo orgogliosi e vogliamo fare bene anche domani. Ringrazio De Ligt per le belle parole nei miei confronti. Dobbiamo avere lo stesso rispetto e timore positivo dell'andata. Avremo il piccolo vantaggio dell'andata ma troveremo un ambiente caldo e lo sappiamo bene. Non dovremo farci influenzare".

Sugli episodi contro il Milan e sul Bayern Monaco

"Non deve succedere che la partita di venerdì influisca sulla sfida di domani. È giusto arrabbiarsi ma deve rimanere lì, senza buttare via energie inutili per cose passate. Appuntamento con la storia? Questo non deve mai essere un peso ma ti deve dare carica e voglia di vincere, per restare ai massimi livelli".