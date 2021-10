Inter, S. Inzaghi: “Contro la Lazio avremo problematiche, ma ci penseremo poi”

- Advertisement -

INTER CONFERENZA STAMPA INZAGHI – Archiviata la settimana europea, torna la Serie A. Domani sera l’Inter affronterà a Reggio Emilia il Sassuolo. L’incontro è stato occasione, nella consueta conferenza stampa della vigilia, per chiedere al tecnico nerazzurro Simone Inzaghi delle problematiche logistiche che porterà l’imminente soste. In particolar modo, al rientro in campionato l’allenatore piacentino potrebbe non avere Correa e Lautaro Martinez per il match contro la Lazio.

Le parole di Inzaghi in conferenza stampa

“Avremo delle problematiche, ma ci penseremo a tempo debito. Mi preoccupo del Sassuolo“.

