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CONFERENZE STAMPA

Venezia, Juan Jesus: “Non mi piace il comportamento dei tifosi”

Published

3 ore ago

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Juan Jesus conferenza stampa post venezia lazio 2026

Il calciatore del Venezia, Juan Jesus, al termine della sfida del Penzo contro la Lazio, ha risposte alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa del postpartita: ecco le sue parole.

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Le parole di COGNOME nella conferenza stampa postpartita di Venezia Lazio

“Avrei potuto fare qualcosa meglio, ma nella partita è tutto molto veloce. Rivedendo il video poi magari qualcosa cambia, rispetto in ogni caso quello che ha detto il mister. Sono qui da venti giorni, è un orgoglio essere stato capitano. La squadra mi è piaciuta al di là del risultato”. 

Sulla prestazione e gli insulti dei tifosi

“Abbiamo creato tanto e in vent’anni di calcio ho imparato che col lavoro si può uscire dalle difficoltà. Stiamo vivendo un momento difficile, ma è la quinta di campionato. Si vede l’impegno, c’è voglia di imparare e crescere e questo basta. Non mi piace che i tifosi ci insultino, noi stiamo facendo il nostro lavoro e ci stiamo mettendo l’impegno. Non abbiamo mancato di rispetto a nessuno: se si inizia con gli insulti alla quinta giornata non va bene, i tifosi devono essere la benzina in più e non c’è da puntare il dito”. 

Sulla sosta

“Per fortuna c’è la sosta per lavorare, il mister sta facendo bene: ci basterebbe un gol non essendo una squadra che subisce tanto. Cambiare allenatore significherebbe perdere tempo perché si riparte da zero. Ho avuto allenatori importanti, al mister piacere giocare la palla e non difendere. Il momento buio passerà, non può girare sempre male”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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