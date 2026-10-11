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CONFERENZE STAMPA

Juric: “Nel primo tempo non mi è piaciuto nulla, nel secondo grande reazione”

Published

21 minuti ago

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Ivan Juric e Gennaro Gattuso

Al termine della gara Lazio Monza il tecnico dei brianzoli Ivan Juric è intervenuto nelle consueta conferenza stampa del post gara: ecco le sue parole.

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dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli

Le parole di Juric in conferenza stampa nel post di Lazio Monza.

“Dire che nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà è generoso. Non mi è piaciuto niente. Nei contrasti, nel gioco, tecnicamente. Nel secondo tempo grandissima reazione. Ho visto la mia squadra, è un peccato per come è andata. Abbiamo trovato un portiere fenomenale, abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare. Nessuna lamentela per l’arbitro. I giocatori devono cadere a terra solo se vengono ammazzati.

I ragazzi erano consapevoli della bruttezza del primo tempo. Quelli che sono entrati hanno offerto una grande prestazione”.

Juric sulla sfortuna.

“Con il Monza spero di fare grandi risultati. La vita di un allenatore è un po’ così. Ci sono stati 5 anni di grandissimo livello, due anni veramente brutti e il Monza ora mi ha dato di nuovo l’opportunità di lavorare. Mi diverto ad allenare. Non mi interessa dei social”.

Juric sull’espulsione.

“Devo rivederla. Su quelle palle devi vincere il contrasto e basta, non esiste che lo vinca l’attaccante. Ha commesso un errore Lucchesi”.

Juric sulla Lazio e su Zaccagni.

“A me piace molto la Lazio, hanno grande gamba. I giocatori sono adatti a ciò che vuole proporre Gattuso. Hanno buoni cambi nonostante gli infortuni. Zaccagni aveva un atteggiamento favoloso con il Verona, è migliorato molto dal punto di vista aerobico. Giocatore forte”.

Juric su Goghiclidze.

“Sono contento che sia andato in nazionale, può darsi una bella mano durante la stagione”.

di Marco Fabio Ceccatelli

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