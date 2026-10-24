CONFERENZE STAMPA
Keita: “Non puoi lasciare la testa bassa contro una squadra come la Lazio”
Al termine del match Lazio Parma valido per l’ottava giornata della Serie A 2026-2027 Mandela Keita è intervenuto nelle consueta conferenza stampa del post gara: ecco le sue parole.
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dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli
Le parole di in conferenza stampa nel post di Lazio Parma.
“Abbiamo iniziato bene la partita. Dopo il gol siamo stati meno cattivi e meno svegli. Mercoledì dobbiamo essere più concentrati e fare più gol. Abbiamo bisogno di tutti. Con l’arrivo di Gilardino c’è molto più palleggio, abbiamo bisogno di un po’ di fortuna. Ci manca sempre qualcosina. Spingiamo tanto in allenamento, dobbiamo fare di più in partita. La Lazio è prima, vuol dire che hanno fatto tanti punti e gol, dovevamo fare di più perché loro sono molto forti. Non puoi lasciare la testa bassa contro squadre del genere. Il mister ci dice bene cosa dobbiamo fare, dobbiamo migliorare. Mercoledì deve andare meglio”.
di Marco Fabio Ceccatelli
Le parole di in conferenza stampa nel post di Lazio Parma.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|18
|7
|4
|Como
|17
|8
|5
|Milan
|15
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Torino
|13
|8
|8
|Cagliari
|13
|8
|9
|Juventus
|11
|7
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|9
|7
|12
|Lecce
|9
|7
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Udinese
|4
|7
|17
|Genoa
|4
|7
|18
|Fiorentina
|4
|7
|19
|Parma
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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