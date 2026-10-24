Connect with us

CONFERENZE STAMPA

Keita: “Non puoi lasciare la testa bassa contro una squadra come la Lazio”

Published

37 minuti ago

on

keita conferenza stampa post lazio parma serie a 2026 2027

Al termine del match Lazio Parma valido per l’ottava giornata della Serie A 2026-2027 Mandela Keita è intervenuto nelle consueta conferenza stampa del post gara: ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE: La moviola di Lazio Parma

dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli

Le parole di in conferenza stampa nel post di Lazio Parma.

“Abbiamo iniziato bene la partita. Dopo il gol siamo stati meno cattivi e meno svegli. Mercoledì dobbiamo essere più concentrati e fare più gol. Abbiamo bisogno di tutti. Con l’arrivo di Gilardino c’è molto più palleggio, abbiamo bisogno di un po’ di fortuna. Ci manca sempre qualcosina. Spingiamo tanto in allenamento, dobbiamo fare di più in partita. La Lazio è prima, vuol dire che hanno fatto tanti punti e gol, dovevamo fare di più perché loro sono molto forti. Non puoi lasciare la testa bassa contro squadre del genere. Il mister ci dice bene cosa dobbiamo fare, dobbiamo migliorare. Mercoledì deve andare meglio”.

di Marco Fabio Ceccatelli

Le parole di in conferenza stampa nel post di Lazio Parma.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 08ª 24/10/2026 · 20:45
Lazio
VS
Parma
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
0-3
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 19 7
2 LAZIO 19 7
3 Roma 18 7
4 Como 17 8
5 Milan 15 7
6 Frosinone 13 7
7 Torino 13 8
8 Cagliari 13 8
9 Juventus 11 7
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 9 7
12 Lecce 9 7
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Udinese 4 7
17 Genoa 4 7
18 Fiorentina 4 7
19 Parma 4 7
20 Venezia 3 7
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI