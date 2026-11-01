Kofler: “C’è rammarico. Il gol subito? Ecco cosa ci ha detto l’arbitro”

Al termine della gara Lazio Cagliari il difensore dei rossoblù Raphael Kofler è intervenuto nelle consueta conferenza stampa del post gara: ecco le sue parole.

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Le parole di Kofler in conferenza stampa nel post di Lazio Cagliari.

“Sapevamo che la Lazio stava bene, dovevamo venire qui con lo spirito giusto e l’abbiamo fatto. Poi loro hanno tanta qualità, hanno creato qualche occasione… ma noi abbiamo giocato bene. C’è rammarico per non aver portato punti a casa. A sinistra attacchiamo sempre di più, ma noi proviamo sempre a mettere in campo quello che ci chiede il mister. Possiamo ancora migliorare”.

“Il colpo preso da Deiola sul gol di Pinamonti? L’arbitro ha detto che era un contrasto di gioco, noi dovevamo far uscire la palla. Non so niente del regolamento, pensiamo solo a migliorarci e a tenere duro a testa alta”.

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