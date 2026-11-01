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CONFERENZE STAMPA

Kofler: “C’è rammarico. Il gol subito? Ecco cosa ci ha detto l’arbitro”

Published

3 ore ago

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Kofler conferenza stampa post lazio cagliari serie a 2026 2027

Al termine della gara Lazio Cagliari il difensore dei rossoblù Raphael Kofler è intervenuto nelle consueta conferenza stampa del post gara: ecco le sue parole.

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Le parole di Kofler in conferenza stampa nel post di Lazio Cagliari.

“Sapevamo che la Lazio stava bene, dovevamo venire qui con lo spirito giusto e l’abbiamo fatto. Poi loro hanno tanta qualità, hanno creato qualche occasione… ma noi abbiamo giocato bene. C’è rammarico per non aver portato punti a casa. A sinistra attacchiamo sempre di più, ma noi proviamo sempre a mettere in campo quello che ci chiede il mister. Possiamo ancora migliorare”.

“Il colpo preso da Deiola sul gol di Pinamonti? L’arbitro ha detto che era un contrasto di gioco, noi dovevamo far uscire la palla. Non so niente del regolamento, pensiamo solo a migliorarci e a tenere duro a testa alta”.

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# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 20 9
5 Milan 18 9
6 Frosinone 17 9
7 Napoli 14 9
8 Bologna 14 10
9 Juventus 14 9
10 Torino 13 9
11 Cagliari 13 10
12 Atalanta 11 9
13 Genoa 10 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 9
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