Pioli: "Lazio ha grande qualità e gioca bene, serve determinazione"

LAZIO MILAN PIOLI CONFERENZA - Alla vigilia di Lazio - Milan, match in programma alle ore 20:45 di domani, venerdì 1 marzo 2024, l'allenatore dei rossoneri Stefano Pioli ha analizzato la sfida dell'Olimpico contro i biancocelesti.

Le parole di Pioli in conferenza alla vigilia di Lazio - Milan

Stefano Pioli presenta così il match dell'Olimpico in conferenza stampa: "Vogliamo cercare di rimettere in campo livello di prestazione di domenica scorsa ma con risultato diverso".

Su Leao

"Gli ho chiesto da dove nascesse la prestazione contro l'Atalanta, mi ha semplicemente risposto di sentirsi bene. Gli ho detto di cercare di sentirsi bene in tutte le partite".

Sulla Lazio

"La Lazio ha grande qualità, arriva da prestazione non soddisfacente e quindi la troveremo motivata. Gioca bene, ma può essere messa in difficoltà giocando con determinazione."

Sul primo posto

"Discorso chiuso, o almeno credo. Voi siete fenomeni a far perdere concentrazione su cose futili. Quando arriveremo a partita con il Verona capiremo anche noi che tipo di stagione possiamo avere".

Sul pari contro l'Atalanta

"Abbiamo sottolineato cose positive ma anche quello che non ci ha permesso di vincere. Abbiamo cercato di capire perché non siamo riusciti a fare un gol in più dei bergamaschi."

Sulla quota Champions

"Allegri è bravo in queste situazioni, mi pare disse 70 punti. C'è ancora tanta strada da fare".

Sullo Slavia Praga

"Partita con Slavia sarà importante. Domenica avranno un derby in campionato, ma noi domani abbiamo la Lazio. Non ci saranno cambiamenti, la squadra sta bene. Abbiamo recuperato tanti giocatori."

Sulle critiche ricevute

"Non sono sui social quindi queste cose non mi pesano più di tanto. critiche ci saranno sempre, ma noi pensiamo ai nostri obiettivi. sono felice di allenare questo gruppo, migliorano i ragazzi e miglioro anch'io. Questa stagione può essere ancora importante".

Sull'Inter dominante in Serie A

"Questa inter è a livello del Napoli dell'anno scorso. Ha perso solo una partita, quindi significa che sta ottenendo il massimo".

Sugli arbitri

"Non ci sono problemi arbitrali. Loro provano a fare il meglio possibile, non c'è malafede nei nostri confronti".

Sui complimenti ricevuti da Spalletti

"Sempre stato d'accordo con lui. fa sempre piacere ricevere complimenti dai colleghi. Solo chi fa l'allenatore sa cosa significhi. Lui è un collega che adesso allena la Nazionale italiana e quindi gli faccio un grosso in bocca al lupo per i prossimi europei".

Su Calabria e Reijnders

"Stanno entrambi bene, sono due grandi giocatori e sono importanti per noi. Faccio le felicitazioni a Reijnders, che resta un grandissimo giocatore. Adli contro l’Atalanta è stato importante soprattutto per la fase difensiva. Ecco perché l’ho schierato".

Sul 4-0 della scorsa stagione e su Tomori

"Non serve ricordare il 4 a 0 dello scorso anno. Tomori sarà tra i convocati".

Sul 5-0-5

"Si attacca e si difende in undici. Se diventano altri numeri, vuol dire che non so allenare. Non è certamente l’unica accusa che mi fanno, spero".