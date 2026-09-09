Diogo Leite: “Voglio portare un atteggiamento vincente, la Lazio lo merita” (VIDEO)

L’ultimo nuovo acquisto della Lazio, Diogo Leite, arrivato da svincolato, ha preso parola nella conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore dei biancocelesti, al fianco del ds Angelo Fabiani.

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Le parole di Diogo Leite nella conferenza stampa di presentazione

“Sono molto felice di essere arrivare alla Lazio, non vedo l’ora di iniziare la mia avventura con questa maglia. Darò il massimo per aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi. Ho avuto pazienza perché volevo un club che credesse in me, dovevo fare la scelta giusta. La Lazio ha avuto queste caratteristiche, io mi sono preparato per la stagione. Devo adattarmi ai compagni e alle idee del mister, ma ringrazio tutto il gruppo per l’accoglienza che ho avuto”.

Sulle richieste si Gattuso

“In Germania giocavo con un sistema a cinque, ma in passato ho giocato con la difesa a quattro e non è una novità per me. Mi sento comodo con entrambi i sistemi, non ho ancora parlato col mister sull’aspetto tattico, ma sono già pronto per andare in panchina sabato”.

Sulle sue caratteristiche

“Mi sono preparato per la competizione che ci sarà qui, poi il mister farà le scelte. lo devo farmi trovare pronto, mi sento molto bene e credo mi adatterò molto presto. A me non piace parlare di me, ma io posso garantire che darò tutto per questa maglia e arrivare agli obiettivi di squadra”.

Sul suo modello

“Ci sono molti giocatori che vedevo come riferimenti e alcuni sono stati miei compagni come Pepe e Bonucci. Anche Couto è una fonte di ispirazione, li vedevo giocare e poi ho avuto la fortuna di giocare con alcuni di loro. Il mio obiettivo ora è raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato”.

Sul fatto di essere rimasto svincolato dino a settembre

“Capisco la curiosità, ma non voglio parlare del passato. Ciò che mi interessa è il presente e il futuro qui alla Lazio. Ho avuto pazienza, ma ho trovato la Lazio e ora voglio ricompensarla con il mio impegno in campo”.

Sul suo percorso

“Le parole di Pepe sono state molto importanti e mi hanno dato fiducia. Mi sento un giocatore più maturo oggi, la nazionale per me rimane un obiettivo anche se prima devo concentrarmi sulla Lazio. In questi anni ho giocato tante partite in campionati importanti e sono maturo. Doekhi è stato un punto importante della mia decisione, abbiamo giocato tanto insieme e quando ci siamo lasciati ci eravamo detti che potevamo giocare nuovamente insieme ed è successo”.

Su quello che può dare in più alla Lazio

“La Serie A è molto competitiva, giocare nella Lazio è una grande responsabilita. Non mi piace parlare di me, quello che posso dire è che mi metterò a disposizione e darò tutto in campo, mettere la mia passione per questo sport poi sarà il mister a decidere”.

Sull’obiettivo

“Noi dobbiamo ragionare partita dopo partita e pensare di scendere in campo per vincere sempre. Dobbiamo avere un atteggiamento vincente, il club lo merita ed è quello che voglio dare alla Lazio”.

Se ha parlato con Conceicao e Bonucci

“Non ho parlato con Conceicao, so che ha lasciato una grande eredità qui e sicuramente ci parlerò in futuro. Ho parlato rapidamente con Bonucci e si è congratulato del mio arrivo alla Lazio”.

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