Lotito: “Reggina non una parentesi. Multiproprietà? Il proprietario è mio figlio, non c’entra con la Lazio”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito, presente oggi al successo dell’altra squadra di sua proprietà, la Reggina, in Serie D per 3-2 contro il Sambiase, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara.

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Le parole di Lotito nella conferenza stampa post Reggina Sambiase

“Ho lavorato per tanti anni come consigliere federale e consigliere di Lega, cercando sempre di contribuire alla crescita del sistema calcio. Ho deciso di rimettermi in gioco perché ritengo necessario un percorso di riforme che renda il calcio italiano più moderno, sia dal punto di vista organizzativo che normativo. Esistono ancora regole che non rispondono più alle esigenze attuali di un settore che ha assunto un’importanza economica notevole. Bisogna avere una visione e costruire qualcosa che possa durare nel tempo.

Ho deciso di ricandidarmi come consigliere federale non per una questione personale, ma per mettere a disposizione l’esperienza maturata in questi anni. Ho contribuito a diverse riforme, anche sul piano economico e normativo, e credo che il sistema abbia ancora bisogno di cambiamenti importanti. L’obiettivo è lavorare nei prossimi due anni per rendere il calcio italiano più moderno, sostenibile e organizzato.

Non sono arrivato a Reggio Calabria per caso e non considero questa esperienza una parentesi. Ho scelto di impegnarmi in questo progetto perché credo di poter contribuire a risolvere determinati problemi. Con il sindaco Cannizzaro condividiamo un’affinità caratteriale e la volontà di lavorare concretamente per il territorio. Ho anche origini calabresi da parte di mio padre e conosco l’importanza che qui assumono valori come dignità, orgoglio e senso di appartenenza.

Il centro sportivo Sant’Agata? Ancora è prematuro, lavoriamo in sinergia con l’amministrazione sulle strutture. Si apre una stagione nuova in termini politici e sportivi, Reggio è un territorio abbandonato dalla politica da tanto tempo. Multiproprietà? Esiste una norma che ha voluto l’ex presidente della FIGC, che ha costretto la cessione della Salernitana il 31 dicembre a mezzanotte. Le norme devono essere funzionali al sistema, devono essere erga omnes. La squadra è posseduta da mio figlio, ha ritenuto di fare l’investimento, non sono soldi che provengono dalla Lazio, la Lazio ha una proprietà a parte di quella della Reggina, la Reggina è retta da una società denominata Rhegium. Avere una Lazio B può mortificare i territori e ha costi di gestione del doppio. Dobbiamo cercare di cambiare queste norme.”

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