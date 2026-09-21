Italia, Mancini: “Inizia una nuova avventura, ai ragazzi dirò di divertirsi. Vogliamo fare bene”

Il Commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, in apertura di ritiro a Coverciano in vista degli appuntamenti di Nations League – il primo dei quali contro il Belgio -, ha parlato in conferenza stampa: ecco le parole del tecnico jesino.

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Le parole di Roberto Mancini in conferenza stampa per il ritiro dell’Italia

“Tra un po’ ci saranno i funerali di Mazzola, volevo unirmi al cordoglio di tutta Italia nel ricordo di un mito come Sandro. Ieri quando sono tornato ero molto felice, abbiamo passato momenti molto belli insieme. Per me è un grande piacere. Ai ragazzi i concetti saranno semplici: per vincere devi essere una squadra che gioca bene, che si diverte e che ha voglia di fare qualcosa di importante. Gli dirò di divertirsi, perché nello sport se non ti diverti non raggiungi risultati. Abbiamo una fortuna, il nostro lavoro è la nostra passione”.

Mancini sulle convocazioni

“Se avessi chiamato i giocatori avanti con l’età ci sarebbero state critiche… Ho chiamato giocatori giovani perché è giusto conoscerli direttamente per avere una squadra forte in futuro, dobbiamo essere veloci nel capire chi potrà stare con noi i prossimi 4 anni. Ho convocato più giocatori del solito perché voglio vederli direttamente sul campo”.

Mancini su Diana Bianchedi

“Diana la conoscete tutti, ha vissuto momenti indimenticabili nello sport italiano e potrà darci una grande mano”.

Mancini sui cambi nelle scelte

“Il calcio evolve, spesso bisogna cambiare per arrivare a degli obiettivi. Cercheremo di fare qualcosa di bello e positivo, servirà tempo ma metteremo dentro il massimo”.

Mancini sugli esterni

“Adesso è abbastanza facile.. Due non ci saranno. Per noi sarà importante averli tutti il prima possibile, anche quelli infortunati”.

Mancini sui giovani all’estero

“Noi non possiamo lamentarci, dobbiamo trovare la soluzione. La soluzione è andare a vedere e sceglierli velocemente, anche per non rischiare di perdere quelli col doppio passaporto. Zoma è andato in Serie B tedesca che ha un ottimo livello, sta facendo bene e speriamo continui”.

Mancini se si sente in debito o credito

“Non sono in credito per la vittoria degli Europei. Sulla scelta di anni fa dovrò fare bene per riconquistare i tifosi azzurri. In debito? Ma no”.

Mancini su Baldini

“Baldini ha lasciato un buon terreno alla nostra Nazionale. Vogliamo vedere tutti i giovani senza lasciare nulla al caso”.

Mancini su Malagò

“Ci ho parlato, è tranquillo ma noi dobbiamo pensare al nostro lavoro a cominciare dalla partita col Belgio”.

Mancini su cosa chiede agli esperti e sui giovani

“Dai giocatori esperti che diano una mano all’inserimento dei giovani. Dai giovani che mettano a disposizione tutto ciò che hanno, i giovani spesso giocano tranquilli e spensierati, fanno cose che i più vecchi magari non fanno perché pensano troppo”.

Mancini sulle premesse per fare bene

“Io parto per avere una squadra che domina, che gioca bene, che dia sempre il massimo. Non si può sempre vincere ma noi partiremo per fare questo, per vincere. Siamo tutti positivi”.

Mancini sull’idea tattica

“Al di là di qualche giocatore infortunato, vediamo. Siamo aperti a qualsiasi situazione tattica: possiamo giocare con le due punte, col 4-3-3, ma anche in altri modi. I giocatori sono capaci di fare tante cose, inizieremo ad allenarci e poi vedremo in questi giorni”.

Mancini sui giovani da vedere subito

“Siamo all’inizio, ci sono calciatori che hanno giocato poco e altri che hanno fatto un po’ di più. Ora conta chi ha minuti nelle gambe, perché a settembre ci sono sempre delle difficoltà. Valuteremo molto l’aspetto fisico”.

Mancini sulla sfida o se è un nuovo capitolo della sua vita

“Entrambi. Io sono qua per vincere il più velocemente possibile. Sono curioso di vedere i ragazzi più giovani, di costruire una squadra con questi ragazzi. Sono certo che avremo delle belle soddisfazioni”.

Mancini sull’Italia indietro a Spagna, Francia e Germania

“Stanno venendo fuori adesso tutti insieme, sono felice per questo perché hanno qualità tecniche e fisicità. Nella mia prima esperienza non avevamo tanti giocatori così, fisicamente eravamo indietro ad altri ma avevamo qualità tecniche enormi e per questo abbiamo fatto risultati importanti”.

Mancini sulle tempistiche

“Non sappiamo quanto tempo servirà, ma dovremo essere veloci nel capire i giocatori che abbiamo e capire cosa potranno darci in futuro. Abbiamo partite importanti, subito ufficiali e senza possibilità di sbagliare. dobbiamo vincere e risalire nel ranking”.

Mancini sul nuovo metro arbitrale

“Ho sempre pensato che l’Italia giocasse ad un ritmo inferiore perché si fischiavano troppi mezzi falli. In Premier League non fischiano quasi mai, per me è molto positivo”.

Mancini sui pochi 0-0 e su Kean e Pio Esposito

“Non hanno giocato ma giocheranno più avanti, perché sono bravi. Il fatto che sia sparito lo 0-0 è più divertente per chi vede le partite, poi arriveranno anche quelli più avanti”.

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