Nazionale, Mancini: “Contro la Turchia la squadra ha giocato bene, con la Francia vogliamo fare lo stesso”

Ecco la conferenza stampa di Mancini alla vigilia di Francia–Italia nella quale ha fatto il punto anche sulle scelte e sulle condizioni della Nazionale prima della terza sfida di Nations League.

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La conferenza stampa di Mancini alla vigilia di Francia Italia

Mancini sulla formazione

Valutiamo domattina dopo l’ultimo allenamento, al momento non ho molti dubbi, ma domani tireremo le somme. Gigio giocherà sicuramente, gli altri li valuteremo domani mattina per vedere come stanno, come hanno recuperato”.

Mancini su Zidane

“Affrontarlo sarà un piacere ma non sarà un duello tra noi, sarà una bella partita tra Francia e Italia che ci servirà a capire molte cose, ci dirà qualcosa in più”.

Mancini sulla sfida contro la Francia

“I gironi di questo torneo sono tutti complicati. Credo che questa trasferta, comunque vada, ci sarà molto utile. Loro sono molto più avanti di noi ma penso che sarà una sfida di alto livello: è stimolante provare a battere gente come Dembelé, Olise o Doué. Dovrebbe venire il raffreddore a tutti perché la Francia perda livello. Però ci teniamo a fare bella figura, non andremo in campo solo a difenderci: l’obiettivo è sempre giocare per vincere”.

La battuta di Mancini sulla punta

“Pio o Kean? Scamacca”.

Mancini sul morale della squadra

“Non ci si deve esaltare per una vittoria né deprimere per una sconfitta. La cosa importante è che contro la Turchia la squadra abbia giocato bene al calcio. Ma neppure contro il Belgio era andato tutto male, il secondo tempo aveva mostrato momenti interessanti”.

Mancini su Kayode

“Deve continuare così e migliorare, essendo giovane. Ha un grande fisico e ha caratteristiche offensive ma sa anche difendere”.

Mancini su Kean

“Ha qualche problemino, per questo non ha giocato lunedì. Vedremo se a Parigi potrà esserci”.

Mancini su Inacio

“Si deve formare, è ancora giovane, ci vuole un po’ di tempo. Deve allenarsi con noi e fare esperienza. Avrà delle possibilità e sarà importante per la Nazionale ma con calma, perché anche a Dortmund non ha giocato moltissimo”.

Mancini su Bastoni

“I bravi calciatori possono giocare con qualunque sistema. A zona, a uomo, a tre, a quattro. Alessandro è uno di questi”.

Mancini sulla FIGC

“Quando si lavora ci vuole stabilità ma noi l’abbiamo visto che c’è un presidente e anche in queste ore l’abbiamo visto interessato alla partita”.

Mancini su Bianchedi

“Ci dispiace tanto per la sua decisione, le abbiamo detto che già ci manca. Non è stata molto tempo con noi ma da ex campionessa conosce lo sport e si è comportata in maniera impeccabile”.

Mancini sulla questione Manchester City

“Non è una cosa che mi riguarda, c’è un iter giudiziario che andrà avanti. Ma io ho già spiegato in Turchia che con questa storia non c’entro”.



Di Andrea Manassei



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