Italia, Mancini: “Vogliamo arrivare in finale, il gruppo è forte”

Il Commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Italia Belgio, partita valida per il primo turno di Nations League. Ecco riportate le sue parole.

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La conferenza stampa di Mancini alla vigilia di Italia Belgio

“Le sensazioni sono positive, l’Olimpico ci ha sempre accolto bene e dipenderà da noi. Dovremo essere bravi a portare i tifosi dalla nostra parte. Se un tifoso si sente tradito può arrabbiarsi, è comprensibile, per riconquistarli dobbiamo fare le cose per bene e riportare la Nazionale dove merita”

Mancini sulla Nations League

“Speriamo di arrivare alla finale per il titolo, con l’Olanda era una finale per il terzo posto e il nostro obiettivo è diverso. Il gruppo è forte e non sarà facile, ci proveremo. Vogliamo giocare bene fin da subito, non sarà semplice perché abbiamo avuto due giorni per preparare la partita. Le nazionali però sono così e dobbiamo essere veloci, giocare bene e fare risultato”

Mancini sulla rosa dell’Italia

“Il gruppo è forte e non sarà facile, ci proveremo. Sulla formazione ci siamo quasi, abbiamo un paio di ballottaggi. Cambiaghi può giocare ovunque, così come Kean e Zaniolo. Decideremo domani. Avevamo visto e valutato questi ragazzi in un mese, poi però in allenamento è tutto diverso. Hanno qualità, in partita il livello sale e sono giovani che possono sbagliare all’inizio. Anche Donnarumma quando ha debuttato con il Milan e con la Nazionale, era giovane. I ragazzi vanno aiutati, migliorano solo facendo qualche errore”.

Mancini su Romano

“Lo conoscevo poco, ma dopo la prima giornata ha dato una buona impressione e volevamo vederlo. Crediamo possa essere molto utile per il futuro della Nazionale”.

Mancini su Tresoldi

“Ci abbiamo parlato, il ragazzo ha detto che in questo momento non può decidere perché ha dato la parola all’allenatore dell’Under per fare la fase finale dell’Europeo a giugno. Ha detto che si sente 50% italiano e 50% tedesco, speriamo che da giugno sarà 51% italiano”.

Mancini sui giocatori

“Dai giocatori esperti mi aspetto che diano una mano all’inserimento dei giovani. Dai giovani che mettano a disposizione tutto ciò che hanno, i giovani spesso giocano tranquilli e spensierati, fanno cose che i più vecchi magari non fanno perché pensano troppo”.

Mancini su Malagò e Bianchedi

“Con il presidente Malagò ho parlato, è tranquillo e noi dobbiamo pensare al nostro lavoro a cominciare dalla partita col Belgio. Diana Bianchedi ha fatto la storia di uno sport importantissimo come la scherma conquistando grandi risultati. La conoscevo da tempo, ha vissuto momenti indimenticabili per lo sport italiano, non può che esserci utile”.

Mancini sull’arbitraggio di questo campionato

“Ho sempre pensato che in Italia si giocasse a un ritmo inferiore per i troppi falli fischiati. Questo nuovo metro di giudizio lo apprezzo molto. Il fatto che nel nostro campionato sia sparito lo 0-0 è molto più divertente. Sicuramente ci saranno partite senza gol”.

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