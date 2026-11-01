CONFERENZE STAMPA
Mandas: “Gattuso ha cambiato la nostra voglia e la nostra mentalità”
Al termine della gara Lazio Cagliari Mandas è intervenuto nelle consueta conferenza stampa del post gara: ecco le sue parole.
LEGGI ANCHE: Rivivi Lazio Cagliari con la cronaca in diretta
Le parole di Mandas in conferenza stampa nel post di Lazio Cagliari.
“Per noi oggi è stata una partita tosta, il Cagliari era molto chiuso dietro e c’erano pochi spazi. Abbiamo fatto di tutto fino all’ultimo per vincere. È bello quando le partite finiscono così, questa voglia è la nostra mentalità. Se subiamo poco, il merito è di tutta la difesa, ma anche degli attaccanti e del lavoro che stanno facendo. Il mister mi ha aiutato tanto, mi dà fiducia. Ogni giorno mi dice cosa posso migliorare e sono molto contento di questo. Gattuso ha cambiato la nostra voglia, tutti vanno in campo per dare tutto. Questo è importante, fa la differenza. Siamo sempre positivi, con energia. Facciamo di tutto per non prendere gol”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|9
|6
|Frosinone
|17
|9
|7
|Napoli
|14
|9
|8
|Bologna
|14
|10
|9
|Juventus
|14
|9
|10
|Torino
|13
|9
|11
|Cagliari
|13
|10
|12
|Atalanta
|11
|9
|13
|Genoa
|10
|9
|14
|Lecce
|9
|9
|15
|Sassuolo
|8
|9
|16
|Monza
|7
|10
|17
|Fiorentina
|5
|9
|18
|Parma
|5
|9
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|9
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE1 giorno ago
Progetto Flaminio, nuovi documenti richiesti: c’è l’accordo con la Soprintendenza
-
INFORTUNATI10 ore ago
Marusic fuori da due mesi: ecco quando dovrebbe tornare
-
INFORTUNATI10 ore ago
Si rivede Rovella in campo: convocazione col Napoli nel mirino
-
NOTIZIE13 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato