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CONFERENZE STAMPA

Mandas: “Gattuso ha cambiato la nostra voglia e la nostra mentalità”

Published

3 ore ago

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mandas conferenza stampa post lazio cagliari serie a 2026 2027

Al termine della gara Lazio Cagliari Mandas è intervenuto nelle consueta conferenza stampa del post gara: ecco le sue parole.

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Le parole di Mandas in conferenza stampa nel post di Lazio Cagliari.

“Per noi oggi è stata una partita tosta, il Cagliari era molto chiuso dietro e c’erano pochi spazi. Abbiamo fatto di tutto fino all’ultimo per vincere. È bello quando le partite finiscono così, questa voglia è la nostra mentalità. Se subiamo poco, il merito è di tutta la difesa, ma anche degli attaccanti e del lavoro che stanno facendo. Il mister mi ha aiutato tanto, mi dà fiducia. Ogni giorno mi dice cosa posso migliorare e sono molto contento di questo. Gattuso ha cambiato la nostra voglia, tutti vanno in campo per dare tutto. Questo è importante, fa la differenza. Siamo sempre positivi, con energia. Facciamo di tutto per non prendere gol”.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 20 9
5 Milan 18 9
6 Frosinone 17 9
7 Napoli 14 9
8 Bologna 14 10
9 Juventus 14 9
10 Torino 13 9
11 Cagliari 13 10
12 Atalanta 11 9
13 Genoa 10 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 9
Scudetto
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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