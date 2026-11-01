Mandas: “Gattuso ha cambiato la nostra voglia e la nostra mentalità”

Al termine della gara Lazio Cagliari Mandas è intervenuto nelle consueta conferenza stampa del post gara: ecco le sue parole.

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Le parole di Mandas in conferenza stampa nel post di Lazio Cagliari.

“Per noi oggi è stata una partita tosta, il Cagliari era molto chiuso dietro e c’erano pochi spazi. Abbiamo fatto di tutto fino all’ultimo per vincere. È bello quando le partite finiscono così, questa voglia è la nostra mentalità. Se subiamo poco, il merito è di tutta la difesa, ma anche degli attaccanti e del lavoro che stanno facendo. Il mister mi ha aiutato tanto, mi dà fiducia. Ogni giorno mi dice cosa posso migliorare e sono molto contento di questo. Gattuso ha cambiato la nostra voglia, tutti vanno in campo per dare tutto. Questo è importante, fa la differenza. Siamo sempre positivi, con energia. Facciamo di tutto per non prendere gol”.

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