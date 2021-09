Milan, Messias punta la Lazio: “Partita difficile, ma non sento pressione”

- Advertisement -

MILAN CONFERENZA STAMPA MESSIAS – Tempo di conferenza stampa in casa Milan. A presentarsi a organi d’informazione e tifosi è Junior Messias, fantasista brasiliano rilevato dal Crotone. Tra le domande più svariate fatte al centrocampista, una ha interessato anche la Lazio, prossima avversaria dei rossoneri in campionato.

Messias verso Milan – Lazio

“Lazio, Liverpool e Juventus? Non vedo l’ora di scendere in campo, saranno partite difficili ma non sento la pressione”.