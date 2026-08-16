Mantova, Modesto: “Siamo contentissimi, è un sogno. Gattuso? Lo stimo molto”

Il tecnico dei lombardi, Francesco Modesto, al termine della sfida di Coppa Italia tra Lazio e Mantova, ha risposte alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa del postpartita: ecco le sue parole.

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Le parole di Modesto in conferenza stampa postpartita di Lazio Mantova

“Siamo contenti perché sapevamo che tipo di avversario avremmo affrontato. Ci sono state difficoltà nella gara, hanno avuto tante situazioni per segnarci ma mi è piaciuto lo spirito della squadra. Sono contento per la cornice di tifosi che anche oggi ci ha seguiti: per loro è una gioia immensa, cresce l’entusiasmo. Ci siamo guadagnati bene il passaggio del turno ma il nostro campionato inizia sabato e dobbiamo capire che dobbiamo subito ripartire e lavorare”.

Modesto sull’importanza di queste gare

“Queste gare ti danno stimolo. Venire a giocare all’Olimpico contro la Lazio, squadra di livello arrivata in finale lo scorso anno e con giocatori che spingono al massimo, significa dover essere pronti anche a livello fisico. Siamo stati bravi a fare blocco basso pur correndo qualche rischio, ma mi porto dietro l’atteggiamento. Ho dovuto impiegare ragazzi fuori ruolo, ma nell’esigenza l’allenatore deve capire chi può farlo e chi no. Oggi sono stato fortunato forse, ma va bene così. I ragazzi sono talmente disponibili che mi danno sempre tutto a prescindere da dove li schiero. I due che sono fuori hanno infortuni lunghi, qualcosa per riempire la rosa serve”.

Modesto su Gattuso

“Stimo Gattuso come allenatore e come persona. Siamo entrambi calabresi, ha fatto la storia del calcio e continua a farla da allenatore preparato. Non ci vedevamo da tanto, ci siamo salutati. Ma oggi sono stato fortunato: se la rigiochiamo la vincono loro, hanno avuto occasioni e noi siamo stati bravi a sfruttare le nostre. La verità è che gli episodi condizionano le partite e ti portano a fare vittorie importanti. Ma Rino lo stimo tantissimo”.

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