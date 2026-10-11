CONFERENZE STAMPA
Mota: “Se giochiamo sempre come nel secondo tempo, vinceremo tante partite”
Al termine del match Lazio Monza Dany Mota è intervenuto nelle consueta conferenza stampa del post gara: ecco le sue parole.
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dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli
Le parole di in conferenza stampa nel post di Lazio Monza.
“Abbiamo sbagliato tutto il primo tempo. Sapevamo che loro erano in grande forma. Non riesco a trovare una spiegazione. Nel secondo tempo abbiamo creato, dopo due minuti abbiamo fatto gol. Abbiamo creato tante occasioni pur essendo in dieci.
Non so se potevo fare di più da fuori, ma sul mio colpo di testa Mandas ha fatto una grande parata. Sono molto deluso, abbiamo fatto un primo tempo che non ci sta. Ripartiamo dalla seconda parte di gara, così vinceremo sicuramente tante partite. Facciamo comunque i complimenti a tutti, abbiamo creato un bel gruppo giovane e sano. Mi hanno aiutato tutti, pure il mister. Mi ha fatto cambiare tante cose, gli ho promesso che gli do tutto me stesso.
Se giochiamo sempre come nel secondo tempo possiamo vincere tante partite. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, che vogliamo assolutamente portare a casa”.
di Marco Fabio Ceccatelli
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