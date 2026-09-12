Musah: “Andiamo a casa avendo perso 2 punti. Ci siamo chiesti il perché di quel primo tempo”

Il centrocampista del Milan Yunus Musah è intervenuto in conferenza stampa dopo il pari dell’Olimpico contro la Lazio per 2-2.

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Le parole di Musah in sala stampa

Sul suo ruolo nel Milan

“Avere la fiducia nel mister, per un calciatore, ti rende più sereno. Perché è il mister che te lo permette. Il modulo per me è molto chiaro e mi aiuta a giocare bene. Oggi quando sono entrato c’erano spazi e li abbiamo sfruttati”.

Sul clima a fine gara

“Abbiamo perso due punti: questo era il clima. Sapendo come abbiamo controllato la partita, ci siamo chiesti perché non abbiamo fatto lo stesso nel primo tempo, vincendo la gara più comodamente. Andiamo a casa avendo perso due punti”.

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