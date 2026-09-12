CONFERENZE STAMPA
Musah: “Andiamo a casa avendo perso 2 punti. Ci siamo chiesti il perché di quel primo tempo”
Il centrocampista del Milan Yunus Musah è intervenuto in conferenza stampa dopo il pari dell’Olimpico contro la Lazio per 2-2.
Leggi Anche: Amorim: “Oggi due punti persi perché abbiamo giocato un tempo solo. E’ davvero frustrante”
Le parole di Musah in sala stampa
Sul suo ruolo nel Milan
“Avere la fiducia nel mister, per un calciatore, ti rende più sereno. Perché è il mister che te lo permette. Il modulo per me è molto chiaro e mi aiuta a giocare bene. Oggi quando sono entrato c’erano spazi e li abbiamo sfruttati”.
Sul clima a fine gara
“Abbiamo perso due punti: questo era il clima. Sapendo come abbiamo controllato la partita, ci siamo chiesti perché non abbiamo fatto lo stesso nel primo tempo, vincendo la gara più comodamente. Andiamo a casa avendo perso due punti”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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