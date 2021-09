Tite non ci sta: “Nazionali europee privilegiate, hanno più tempo per prepararsi:

- Advertisement -

TITE BRASILE NAZIONALI – Manca più di un anno ma già si entra in clima mondiale. Questa volta però hanno lasciato abbastanza di stucco le dichiarazioni del commisario tecnico brasiliano Tite, che in conferenza stampa ha duramente attaccato le nazionali europee. Secondo il tecnico verdeoro sarebbero favorite in quanto avrebbbero più tempo a disposizione per prepararsi ai mondiali del Qatar.

Tite attacca le nazionali europee

“Spero che alla fine prevalga il buonsenso e le federazioni ci lascino preparare il Mondiale. Non parlo solo di Brasile, ma di tutte le nazionali sudamericane. Per noi non ci sono le stesse condizioni, non abbiamo lo stesso tempo delle nazionali europee per preparare le partite”.

