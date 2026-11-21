CONFERENZE STAMPA
N’Dri: “Abbiamo giocato bene, ma dobbiamo essere più concreti”
Al termine della gara Lazio Lecce N’Dri è intervenuto nelle consueta conferenza stampa del post gara: ecco le sue parole.
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dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli
Le parole di N’Dri in conferenza stampa nel post di Lazio Lecce.
“Nel calcio bisogna essere realisti e concreti, se non si segnano le occasioni che si hanno e si prende gol alla prima situazione è difficile vincere le partite. Abbiamo avuto delle partite difficili, ma noi attaccanti dobbiamo segnare e chiudere le azioni per portare a casa dei punti. Questo è un campionato complesso, dobbiamo continuare a giocare così e concretizzare le occasioni. Il mister mi sta dando fiducia, spero di poter proseguire senza infortuni e dare un contributo alla squadra”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|32
|12
|2
|Roma
|30
|12
|3
|Inter
|28
|11
|4
|Como
|26
|12
|5
|Milan
|24
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|12
|10
|Napoli
|15
|11
|11
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|14
|11
|13
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|14
|11
|12
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|13
|11
|14
|Lecce
|10
|12
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Sassuolo
|8
|11
|17
|Parma
|8
|12
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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