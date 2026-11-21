Al termine della gara Lazio Lecce N’Dri è intervenuto nelle consueta conferenza stampa del post gara: ecco le sue parole.

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dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli

Le parole di N’Dri in conferenza stampa nel post di Lazio Lecce.

“Nel calcio bisogna essere realisti e concreti, se non si segnano le occasioni che si hanno e si prende gol alla prima situazione è difficile vincere le partite. Abbiamo avuto delle partite difficili, ma noi attaccanti dobbiamo segnare e chiudere le azioni per portare a casa dei punti. Questo è un campionato complesso, dobbiamo continuare a giocare così e concretizzare le occasioni. Il mister mi sta dando fiducia, spero di poter proseguire senza infortuni e dare un contributo alla squadra”.

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