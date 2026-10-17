CONFERENZE STAMPA
Nesta cita la Lazio nella conferenza della vigilia di Cesena Avellino
Il tecnico dell’Avellino Alessandro Nesta nella sua conferenza stampa alla vigilia della gara con il Cesena ha citato anche la Lazio.
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Le parole di Alessandro Nesta nella conferenza della vigilia di Cesena Avellino in cui ha citato la Lazio.
“La prima cosa che ho capito è che c’è una passione enorme. A Roma è così, appena metti piedi fuori strada senti quello della Lazio che ti vuole abbracciare, quello della Roma che ti dice la parolina. Avellino è così, c’è passione, amore, se si vince tutti contenti, se si perde c’è già chi ti dice la parolina e ti guarda storto. Ma è bello così”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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