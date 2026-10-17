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CONFERENZE STAMPA

Nesta cita la Lazio nella conferenza della vigilia di Cesena Avellino

Published

54 minuti ago

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Alessandro Nesta

Il tecnico dell’Avellino Alessandro Nesta nella sua conferenza stampa alla vigilia della gara con il Cesena ha citato anche la Lazio.

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Le parole di Alessandro Nesta nella conferenza della vigilia di Cesena Avellino in cui ha citato la Lazio.

“La prima cosa che ho capito è che c’è una passione enorme. A Roma è così, appena metti piedi fuori strada senti quello della Lazio che ti vuole abbracciare, quello della Roma che ti dice la parolina. Avellino è così, c’è passione, amore, se si vince tutti contenti, se si perde c’è già chi ti dice la parolina e ti guarda storto. Ma è bello così”.

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