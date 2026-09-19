Noslin: “Sono felice e rinato. Con Gattuso siamo tornati a giocare, come con Baroni”

Al termine dell’anticipo Venezia Lazio, il calciatore dei biancocelesti Tijjani Noslin è intervenuto nelle consueta conferenza stampa del post gara: ecco le sue parole.

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Le parole di Noslin in conferenza stampa nel post di Venezia Lazio

“Sono molto felice di aver segnato due gol, mi sento bene. Ora siamo primi in classifica e siamo molto felici, anche perché la partita oggi è stata difficile. L’esultanza? Con Taylor l’abbiamo provata un po’ in hotel, volevamo festeggiare così. Mi è piaciuta così. Con i pochi minuti che ho giocato in questi due anni è stato difficile… Era sempre la stessa storia e anche quest’anno è stato così all’inizio. Ora sono molto felice che l’allenatore mi stia dando fiducia e creda in me. E continuerò sempre a provare a segnare e a far vincere la squadra, sia da esterno che da attaccante”.

Noslin su Gattuso

“Gattuso non era felice a fine primo tempo. È stato importante segnare subito. È stata davvero una grande partita, loro erano molto bravi in contropiede e hanno dominato quasi tutta la partita, anche dopo i nostri due gol. Negli ultimi quindici minuti però l’abbiamo gestita bene. Volevamo controllare la partita, giocare in avanti e cercare l’uno contro uno. La squadra è costruita per questo gioco, l’abbiamo già fatto con Baroni. Gattuso lo sapeva, sta lavorando molto bene e ora dobbiamo continuare così”.

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