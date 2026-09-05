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CONFERENZE STAMPA

Palmieri: “Pinamonti è un giocatore di prima fascia”

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38 minuti ago

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Nel corso della conferenza stampa odierna, alla vigilia del match con il Bologna, il direttore sportivo del Sassuolo, Francesco Palmieri ha parlato del mercato fatto dal club neroverde, tornando anche sulla cessione di Pinamonti alla Lazio.

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Palmieri ha parlato di Pinamonti in conferenza stampa

“Le cessioni di Muharemovic e Pinamonti hanno riscontrato alcune difficoltà, come tutte le trattative. Ne parliamo perché sono due giocatori di prima fascia, sono state trattative impegnative ma abbiamo cercato di fare il meglio per la società e per i ragazzi, perché sono andati in due club importanti”.

“Lo stesso vale però anche per Moro e Iannoni, abbiamo cercato di far le cose in una certa maniera per dare sostenibilità al lavoro da fare per una società di calcio e penso che, in futuro, si debba pensare sempre a questo perché le proprietà hanno grandissimo impegno sotto l’aspetto economico e ci vuole grande rispetto per loro”.

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