Pinamonti: “Ora finalmente sto bene, concorrenza sana con Noslin”

Al termine del match Lazio Monza, valido per la sesta giornata della Serie A 2026-2027, Andrea Pinamonti è intervenuto nelle consueta conferenza stampa del post gara: ecco le sue parole.

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dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli

Le parole di in conferenza stampa nel post di Lazio Monza.

“In questo gol c’è tanto, è stata una liberazione. Sono arrivato che non ero in pari con gli altri. Ora sono in condizione. In questo gol c’è anche una sorta di gratitudine nei confronti del mister e della società. Sono felice di ripagare la loro fiducia”.

Pinamonti sulla pressione.

“Le pressioni non centrano nulla. Ero solo fuori condizione. La squadra ha fatto bene fin dall’inizio. Mi auguro che questo sia il primo gol di una lunga serie”.

Pinamonti sul momento Lazio.

“Ormai in Serie A sono tutte difficili le partite. Siamo stati bravissimi nel primo tempo a indirizzarla. Normali le difficoltà nel secondo tempo. La forza è proprio il gruppo. In allenamento vige la massima serenità e ce la portiamo dentro al campo”.

Pinamonti sulla concorrenza con Noslin.

“Non ho sentito Immobile. Concorrenza sana con Noslin. Ci sproniamo a vicenda. La competizione ci migliora entrambi”.

Pinamonti ancora sulla sua condizione fisica.

“Devo mettere più minuti nelle gambe, ma mi sento molto meglio. Negli allenamenti faccio sempre meno fatica. Il tipo di gioco di Gattuso è dispendioso. Più si gioca e più si migliora”.

di Marco Fabio Ceccatelli

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