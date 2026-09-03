Pinamonti: “Ho voluto fortemente la Lazio”

Andrea Pinamonti, nuovo centravanti laziale, ha tenuto una conferenza stampa per presentarsi come nuovo acquisto biancoceleste, accanto a Fabiani e agli ultimi acquisti della società.

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La conferenza stampa di presentazione di Pinamonti

“Ho voluto fortemente essere qua e mi sto godendo i primi giorni insieme al gruppo e allo staff, non vedo l’ora di scendere in campo la prossima partita per iniziare questo nuovo percorso”.

“La Lazio è una società storica e per questo ho scelto di venire qui, non ho fissato obiettivi particolari perché cerco sempre di migliorare. Voglio migliorare quanto fatto lo scorso anno e aiutare la squadra”.

Pinamonti sui suoi obiettivi come marcatore

Sicuramente la doppia cifra è un obiettivo, perché sono ambizioso, vedrò poi alla fine di quest’anno cosa riuscirò a raggiungere. Voglio sempre migliorare le mie stagioni e quest’anno l’obiettivo è raggiungere almeno i 10 gol”.

Pinamonti sul derby

“Non vedo l’ora che arrivi il derby, si percepisce da fuori anche quando sei in altre squadre guardi quella partita con occhi diversi. Ci saranno diverse pressioni, ma sono le pressioni per cui viviamo noi calciatori e ce le vogliamo godere”.

Pinamonti sugli stimoli alla Lazio

“Immobile ha fatto la storia di questo club e del calcio italiano ed è uno stimolo che mi dà tanta energia per affrontare queste sfide che verranno con massimo entusiasmo. Ci sarà una pressione positiva che spingerà a dare sempre di più”.

“Sento tanta fiducia ed è importantissimo per un giocatore sentire questa fiducia perché poi sei in dovere di ripagare questa fiducia. Farò in modo di ripagarla nel miglior modo possibile”.

Pinamonti sul salto di qualità

“Non mi sono mai fatto una tabella di marcia, non mi reputo vecchio perché non penso di esserlo a 27 anni, so di avere ancora tanto da dare. Cercherò di dimostrarlo il più possibile”.

“Io lavoro sempre per raggiungere il massimo. Anche la nazionale sicuramente è un obiettivo che può passare da questa occasione alla Lazio”.

Pinamonti sull’impatto con l’esordio

“È stato un impatto positivo, sicuramente difficile perché avevo giocato poco e sono entrato in partita con il Genoa che attaccava. I tifosi fanno parte di noi, averli sicuramente è un’arma in più, ma quando siamo in campo pensiamo solo alla partita”.

“Mi sento già parte del gruppo e di questo ringrazio i compagni, non ho subito il cambio di spogliatoio e i ragazzi sono stati fantastici. Mi hanno fatto sentire da subito parte di loro, anche il mister mi ha parlato fin da subito e abbiamo tenuto riunioni per capire meglio che cosa chiede”.

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