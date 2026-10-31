Pisacane: “Lazio? Sta overperformando. Gattuso si merita tutto”

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domenica 1 novembre contro la Lazio: le sue parole.

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Le parole di Pisacane nella conferenza stampa della vigilia di Lazio Cagliari

“La classifica parla chiaro. La Lazio è allenata da un grande uomo e allenatore. Sono in una condizione ottima sia mentale che fisica. La differenza è tutta nell’energia. Loro hanno continuato al netto dell’avversario e delle difficoltà. Stanno overperformando. Hanno talento e fisicità. È una squadra allestita bene”.

Su Gattuso

“Vedo Gattuso come un riferimento. Conosco lui, il papà e conosco le radici. Si merita tutto quello che sta facendo, perché so che è stato male dopo l’esperienza in Nazionale. Dal punto di vista tecnico tattico ha più esperienza di me e io come sempre prendo spunti da tutti. Negli ultimi mesi ho visto tanto da lui”.

Sui possibili uomini in campo

“Maldini? Domani me lo aspetto in campo. Ha una piccola infiammazione. Anche lui si è allenato poco dopo la parentesi con la Nazionale per un carico importante di partite. Fazzini domani potrebbe giocare dall’inizio. Contro la Roma abbiamo difeso a 3 e costruito a 4, alzando Sugawara a centrocampo. Domani vedremo se fare un assetto diverso. Giochiamo contro un avversario diverso, che gioca in maniera diversa, che attacca gli spazi diversamente. E quindi è una partita organizzata in modo diverso”.

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