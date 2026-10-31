Pisacane: “Se vuoi vincere devi avere un’attenzione diversa”

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio, in programma all’Olimpico domenica 1 novembre alle ore 15.

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Le parole di Pisacane alla vigilia di Lazio Cagliari.

“Con un po’ di attenzione in più, soprattutto contro una squadra del genere, nei minuti finali potevamo raccogliere qualcosa in più. Le indicazioni su Harry Winks sono positive: il centrocampista ha svolto gli ultimi due allenamenti. Resta da decidere il suo impiego, anche dal primo minuto, sulla base del recupero e delle condizioni complessive della squadra. Noi abbiamo bisogno di Winks.

Prima c’era quasi un godimento individuale e collettivo nel cercare di non prendere gol. Se vuoi fare punti e vincere devi assolutamente avere un’attenzione diversa”.

Gattuso sui possibili cambi contro la Lazio.

“Tre partite in una settimana e la doppia trasferta suggeriscono qualche modifica alla formazione. Pisacane valuterà soprattutto chi ha giocato più di sessanta minuti contro la Roma. Tra i giocatori che potrebbero trovare spazio ci sono Nzola e Fadera. Il primo ha offerto segnali positivi con il pallone, ma il tecnico chiede maggiore incisività nella pressione: “La nostra difesa parte dall’attacco”. Per Fadera, dopo la prova contro i giallorossi, un nuovo impiego dall’inizio dipenderà anche dal confronto con lo staff medico.

Pisacane sul rispetto della squadra.

“Questa squadra nelle prime sei giornate si è guadagnata il rispetto delle avversarie. Però questo non vuol dire che poi dobbiamo scioglierci alla prima difficoltà come neve al sole”.

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