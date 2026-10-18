Provstgaard: “Mi mancava il gol. La classifica? Dobbiamo rimanere umili”

Il difensore della Lazio Oliver Provstgaard ha risposto ai media presenti in conferenza stampa nel postpartita della sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus vinta dai biancocelesti con rete del danese. Di seguito le sue dichiarazioni.

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Le parole conferenza stampa post Juventus-Lazio

Sulla partita

“È difficile capire la partita che abbiamo fatto. Abbiamo vinto, ma abbiamo vinto tre a zero e questo risultato è tanta roba per noi e per la Lazio perché erano tanti anni che non vincevamo qui. Siamo tutti contenti che abbiamo vinto oggi in questo stadio difficile.”

Sulla Juventus

“Giocare contro la Juventus è sempre complicato, lo è stato anche anche oggi in alcuni momenti, ma complimenti a tutta la squadra e anche allo staff perché ci siamo preparati molto bene. Abbiamo fatto una partita con coraggio, siamo stati bravi ad andarli a prendere alti. Sì, la classifica è una cosa che quando vinci la guardi, ma dobbiamo rimanere umili, perché la prossima settimana ci sono delle altre partite e può cambiare velocemente.”

Sul gol e le idee di Gattuso

“Sì, mi mancava il gol con la maglietta della Lazio e sono molto contento di averlo fatto in questo stadio difficile. Sono molto contento anche per la mia famiglia che mi segue da casa. Che cosa fa sì che siamo così concentrati? Abbiamo il coraggio di andare alti a prendere gli avversari, questo è la cosa che Gattuso ci ha dato quando è venuto. È la sua idea è sì questo ci aiuta tantissimo.”

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