Napoli, Rrahmani: “Siamo con Allegri, ha vinto tutto in carriera. Crediamo in lui”

Il calciatore del Napoli, Rrahmani, al termine della sfida del Maradona contro la Lazio, ha parlato nella consueta conferenza stampa del postpartita e ha analizzato così la sfida con i biancocelesti: ecco le sue parole.

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Le parole di Rrahmani in conferenza stampa postpartita di Napoli Lazio

“Primo tempo con tante difficoltà, la Lazio aveva spazio per le nostre palle perse. Nel secondo tempo abbiamo dominato e potevamo anche vincere. È andata così, ma abbiamo dato tutto in campo e sono orgoglioso di questo. Abbiamo giocato bene per tutto il secondo tempo, la Lazio è prima in classifica e ha una grande pazienza nel modo di giocare. Aspetta il momento giusto per attaccare, difende e riparte. Nel secondo tempo non penso siano stati solo venti minuti buoni, ma tutta la seconda frazione”.

Rrahmani su Allegri

“Siamo sempre stati con Allegri, ha vinto tutto in carriera e crediamo in lui. Possiamo uscire da questa situazione, sono qui da anni e ho vissuto di tutto. Ma siamo ancora in tutte le competizioni e possiamo giocarci ogni cosa, dobbiamo dare tutto è crederci. Abbiamo avuto tanti infortuni con nove partite in un mese, ma siamo riusciti a finire queste gare non benissimo pur provandoci e dando tutto. Ora dobbiamo ripartire da questo secondo tempo che ha mostrato che possiamo fare di più”.

Rrahmani sui gol subiti

“Quando non prendiamo gol dico sempre che il merito è della squadra e della pressione portata. Dipendono da questo, non solo dalla difesa, i gol subiti finora. Si inizia dall’attacco. Ma stiamo migliorando dopo aver subito tanto, che non è da noi. Lavoriamo per migliorare, tanti gicoatori torneranno e speriamo di non perderne altri”.

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