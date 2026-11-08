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CONFERENZE STAMPA

Napoli, Rrahmani: “Siamo con Allegri, ha vinto tutto in carriera. Crediamo in lui”

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4 ore ago

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Rrahmani conferenza stampa post Napoli Lazio Serie A 2026 2027

Il calciatore del Napoli, Rrahmani, al termine della sfida del Maradona contro la Lazio, ha parlato nella consueta conferenza stampa del postpartita e ha analizzato così la sfida con i biancocelesti: ecco le sue parole.

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Le parole di Rrahmani in conferenza stampa postpartita di Napoli Lazio

“Primo tempo con tante difficoltà, la Lazio aveva spazio per le nostre palle perse. Nel secondo tempo abbiamo dominato e potevamo anche vincere. È andata così, ma abbiamo dato tutto in campo e sono orgoglioso di questo. Abbiamo giocato bene per tutto il secondo tempo, la Lazio è prima in classifica e ha una grande pazienza nel modo di giocare. Aspetta il momento giusto per attaccare, difende e riparte. Nel secondo tempo non penso siano stati solo venti minuti buoni, ma tutta la seconda frazione”.

Rrahmani su Allegri

“Siamo sempre stati con Allegri, ha vinto tutto in carriera e crediamo in lui. Possiamo uscire da questa situazione, sono qui da anni e ho vissuto di tutto. Ma siamo ancora in tutte le competizioni e possiamo giocarci ogni cosa, dobbiamo dare tutto è crederci. Abbiamo avuto tanti infortuni con nove partite in un mese, ma siamo riusciti a finire queste gare non benissimo pur provandoci e dando tutto. Ora dobbiamo ripartire da questo secondo tempo che ha mostrato che possiamo fare di più”.

Rrahmani sui gol subiti

“Quando non prendiamo gol dico sempre che il merito è della squadra e della pressione portata. Dipendono da questo, non solo dalla difesa, i gol subiti finora. Si inizia dall’attacco. Ma stiamo migliorando dopo aver subito tanto, che non è da noi. Lavoriamo per migliorare, tanti gicoatori torneranno e speriamo di non perderne altri”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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