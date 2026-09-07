Runjaic in conferenza stampa: “Abbiamo vissuto due tempi diversi: sono molto deluso per la sconfitta”

Come da prassi, l’allenatore Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa, al termine del posticipo Udinese Lazio, raccontando le sue sensazioni sulla sfida appena conclusa.

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Cosa ha detto Runjaic nella conferenza stampa che ha tenuto al termine di Udinese Lazio

“Sono molto deluso per la sconfitta, questo è ovvio. Abbiamo visto due tempi diversi. Nonostante i due infortuni abbiamo fatto bene, non abbiamo l’ampiezza della Lazio. Si è infortunato Solet e non devo spiegare quanto sia importante per noi, anche se Kabasele ha fatto bene. Abbiamo perso anche Piotrowski. Abbiamo usato due slot per i cambi nel primo tempo prendendo decisioni già nell’intervallo”.

“Potevamo tenere un po’ meglio il pallone nella ripresa, abbiamo concesso qualche ripartenza di troppo ai biancocelesti. Nuno Tavares è giocatore che conosciamo da tempo, può correre senza interruzioni. Zaccagni è un giocatore eccezionale, anche Pinamonti è molto forte. Potevamo tenere di più la palla e tenere più bassi i ritmi. Nella seconda frazione di gioco, dopo l’1-1 non abbiamo messo abbastanza pressione sulla Lazio, a cui vanno i complimenti per le tre vittorie”.

“Fossimo stati più scaltri probabilmente potevamo portare a casa un punto. Impareremo dagli errori”.

Runjaic sui suoi cambi e gli infortuni

“Davis ha giocato tre gare in dieci giorni, ha giocato bene oggi. Aggressivo, sul pezzo, ha dato tanto lavoro ai centrali della Lazio, ma non potevo rischiare troppo. C’era un solo slot, con Abankwah che stava avendo un problemino, Ebosse che sta ritrovando continuità, non potevo rischiare Davis. Dopo la sosta spero torneranno Zaniolo, Zanoli, oggi non c’era neanche Arizala che si è infortunato in Coppa Italia. Oggi abbiamo visto una squadra come la Lazio, che esperienza, grande qualità, Frattesi è un grande giocatore che conosco da tre anni, indipendentemente da che giochi titolare o subentri porta grande qualità”.

“Alla Lazio sta dimostrando le sue qualità e il livello della rosa dell’Inter, se si può permettere di tenere in panchina Frattesi, è altissimo. La Lazio può togliersi grandi soddifsazioni giocando così. Quando ho detto che non eravamo favoriti non l’ho detto a caso”.

Runjaic sui ritmi in campo

“Non saprei se i ritmi influiscono sugli infortuni, sicuramente il tempo di gioco sta aumentando, poi ce ne sono di più esperti, che giocano all’estero, che riportano infortuni come al crociato, abbiamo lavoro da fare, abbiamo corso molto in queste gare. Abbiamo dovuto giocare in maniera intensa in queste gare, anche in Coppa. Vi sono ragazzi che poi riescono a giocare 50, 100 gare di A, migliaia di minuti. Karlstrom giocava in Polonia e gioca sempre qui. Miller giocava molto nel Motherwell anche, c’è caso e caso. Però sono ottimista, si poteva ottenere qualcosa in più nel finale forse e mi dispiace, ma sono contento della squadra”.

Runjaic su Chakvetadze

“Chakvetadze non ha avuto minuti nelle amichevoli, è stato bello coinvolgerlo oggi. Ci sono ancora delle partite poi la pausa, penso che dopo questa si sentirà molto meglio. Anche Unai Gomez deve adattarsi e gli servirà tempo”.

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