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CONFERENZE STAMPA

Runjaic torna sul ko con la Lazio: “Concessi due gol evitabili”

Published

2 ore ago

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Il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic Lazionews.eu

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa per presentare il posticipo della quarta giornata di Serie A nella quale i friulani sfideranno l’Inter e ha risposto anche ad una domanda sulla sconfitta con la Lazio.

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I problemi dell’Udinese in difesa e il ko con la Lazio, le parole del tecnico

L’obiettivo 38 reti subite si fa già più difficile con due gol presi e l’infortunio di Solet

“Si, ci siamo posti l’idea e l’obiettivo di prendere al massimo 38 reti, l’Inter da campione d’Italia ne ha presi abbastanza pur vincendo lo Scudetto. Ci siamo dati quest’obiettivo e servono diverse cose per arrivarci. Purtroppo con la Lazio abbiamo concesso due gol evitabili. Magari la situazione poteva essere diversa con un paio di giocatori in più a disposizione.”

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