CONFERENZE STAMPA
Runjaic torna sul ko con la Lazio: “Concessi due gol evitabili”
Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa per presentare il posticipo della quarta giornata di Serie A nella quale i friulani sfideranno l’Inter e ha risposto anche ad una domanda sulla sconfitta con la Lazio.
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I problemi dell’Udinese in difesa e il ko con la Lazio, le parole del tecnico
L’obiettivo 38 reti subite si fa già più difficile con due gol presi e l’infortunio di Solet
“Si, ci siamo posti l’idea e l’obiettivo di prendere al massimo 38 reti, l’Inter da campione d’Italia ne ha presi abbastanza pur vincendo lo Scudetto. Ci siamo dati quest’obiettivo e servono diverse cose per arrivarci. Purtroppo con la Lazio abbiamo concesso due gol evitabili. Magari la situazione poteva essere diversa con un paio di giocatori in più a disposizione.”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|10
|4
|2
|Roma
|9
|3
|3
|Inter
|9
|3
|4
|Cagliari
|9
|4
|5
|Milan
|8
|4
|6
|Como
|7
|3
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|3
|9
|Atalanta
|6
|4
|10
|Sassuolo
|4
|3
|11
|Udinese
|4
|3
|12
|Napoli
|3
|3
|13
|Torino
|3
|3
|14
|Lecce
|3
|3
|15
|Fiorentina
|3
|4
|16
|Bologna
|1
|3
|17
|Parma
|1
|3
|18
|Monza
|1
|3
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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