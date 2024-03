Sarri: "Dobbiamo lottare e morire nella fase difensiva ma anche..."

Tempo di lettura: 3 minuti

SARRI CONFERENZA BAYERN MONACO LAZIO - Tempo di vigilia di Bayern Monaco - Lazio. Maurizio Sarri si è presentato davanti ai microfoni a Formello per parlare nella consueta conferenza stampa. Ecco di seguito le parole del tecnico biancoceleste in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma domani 5 marzo 2024.

Le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa

Maurizio Sarri ha dichiarato in conferenza alla vigilia di Bayern Monaco - Lazio: "Io grandi emozioni non ne ho, bisogna arrivare coraggiosi e determinati. Siamo consapevoli della grande difficoltà che vivremo in campo con spirito di sacrificio e capacità di sofferenza. Nel calcio niente è impossibile: questo ci deve dare coraggio. Mi sembra una partita alla quale presentarsi belli inc****ti".

Le sue sensazioni

"Giocando ogni tre-quattro giorni ormai da più di venti giorni, ogni tanto paghiamo. Non abbiamo pagato al primo tempo col Bologna, ma nel secondo. E con la Fiorentina siamo arrivati spenti. Comunque finisca, questa partita sarà un'esprienza enorme. Noi ancora non siamo completamente competitivi, ma ho avuto delle sensazioni positive: abbiamo sempre gli stessi difetti ma mi sembra sia cambiato qualcosa nel gruppo. Ho questa sensazione".

Sul match contro il Bayern Monaco

"La strada più semplice per la qualificazione non esiste. Non sarà semplice, loro hanno una qualità smisurata. Hanno grande facilità a trovare il gol, noi dobbiamo lottare e morire nella fase difensiva ma anche avere il coraggio di andare a fargli male. Non possiamo difendere per cento minuti".

Sul Milan

"Abbiamo fatto una grande partita. Neanche in inferiorità siamo stati in difficoltà. Prima del rosso non siamo mai stati in pericolo: abbiamo mandato giù un grande boccone amaro. Speriamo che tutta quella delusione ci dia forza per domani".

Sui tifosi biancocelesti e su Tuchel

"Ringrazio tutti i tifosi che hanno fatto il viaggio per stare con noi, e spero che possano andare a casa un po' meno in***ti rispetto a noi venerdì sera. Mosse di Tuchel? Ci può stare Kimmich terzino, ma lui può fare 8 ruoli con grandissima qualità. Chiunque giochi, la squadra è di grande qualità. È palese. Hanno tutti giovani di grande livello qualitativo, non ci preoccupiamo di un singolo".

Il calcio italiano in Europa

"La squadra che esprimerà di più domani a livello di numeri saremo noi, non ho dubbi. Ma i km corsi possono non significare nulla. Speriamo che ci lascino degli spazi, loro possono far male da un secondo all'altro ma possono perdere un po' d'equilibrio. Qualche spazio si può trovare. Il calcio italiano ha passato un periodo difficile, però se guardo le partite dei vari campionati negli ultimi due anni non mi sembra che la Serie A sia peggiore degli altri. Siamo un gradino sotto la Premier, ma non agli altri. Il livello medio delle nostre squadre non ha nulla da invidiare agli altri campionati".

Sulla Champions League

"Abbiamo dei giocatori che vengono da un periodo di inattività, il recupero non era di ottimo livello. Vecino e Rovella sono giocatori da spezzone di partita, in attesa di poterli allenare a fondo. I dati di stamattina mi hanno lasciato più contento. Percorso in Champions? Pensiamo all'ora e mezzo da giocare contro di loro, se va male ti dico quanto sono in****to, se va bene quanto sono soddisfatto".

Bayern Monaco - Lazio: la conferenza stampa

Le parole di Sarri a Mediaset

"È difficile, sappiamo che giochiamo contro una grande squadra, in uno degli stadi più difficili d’Europa. È dura, ma saperlo spero ci dia spirito di sacrificio e capacità di sofferenza perché ce n’è bisogno. Visto che impossibile non è niente nel mondo del calcio, spero che questa consapevolezza ci dia coraggio”.

Che partita si aspetta?

"Loro, al di là del risultato dell’andata, sono una squadra che gioca così. Attaccano con tantissimi giocatori, di grande qualità. È una squadra con un livello di pericolosità estremo e qualche spazio lo lascia di solito, ma la qualità è tanta".

Cosa resta da Lazio-Milan?

“Una bella incazzatura. Partita piena di episodi discutibili, è chiaro che li per li ci ha messo in ginocchio per il risultato e per le conseguenze. Speriamo che tutta la rabbia accumulata riusciamo a trasformarla in energia in campo, perché post partita mi ha preoccupato veramente. Le facce dei giocatori erano sconvolte e disgustate”.

Sulla preparazione

“Non è che ci siamo potuti allenare tantissimo perché veniamo da tante partite in venti giorni, fino a ieri pomeriggio gli indicatori di recupero non erano su buonissimi livelli. La partita è stata preparata stamattina, quando si gioca così spesso è difficile avere indicazioni di carattere mentale e fisico. Speriamo che tutto si trasformi in energia positiva”.

Si può fare la storia?

“Avrà un grande significato per tutti, ma prima di farci delle illusioni aspettiamo”.