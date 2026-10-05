Conferenza stampa del ct Soncin, viene citata anche la Lazio

Il ct della Nazionale Femminile Andrea Soncin è intervenuto in conferenza stampa all’inizio del ritiro delle azzurre, citando anche la Lazio.

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Le parole del ct della Nazionale Femminile Andrea Soncin.

“L’importanza delle partite determinano se è il momento della verità o meno. Sono stati quattro mesi in giro per tutto il mondo visto che le ragazze hanno ampliato il loro raggio d’azione per arrivare al meglio a questo momento. C’è consapevolezza dell’opportunità che abbiamo di fronte.

Vedendo come sono focalizzate le ragazze c’è molta fiducia al di là del contesto che troveremo. L’obiettivo è quello di creare squadra, avere l’energia giusta a livello ambientale. Sentire tutto questo affatto attorno a noi ci permette di creare l’ambiente ottimale per creare la squadra a prescindere da quello che troveremo a Tbilisi. C’è attenzione a quello che fanno le altre nazionali, ma siamo concentrate sul nostro percorso”.

Soncin sulle convocazioni.

“Le convocazioni vengono fatte secondo i meriti sul campo con i club, esperimenti non mi piace utilizzarla come parola perché toglie qualcosa a quanto stanno facendo. Ci sono tante ragazze giovani su cui abbiamo fiducia per il futuro seguendole settimanalmente e anche le meno giovani non sono esperimenti, ma chiamate ben studiate. Vengono messe sulla bilancia tanti aspetti, c’è attenzione massima”.

Soncin sul portiere.

“Il campo come sempre determina le scelte, c’è massima fiducia in tutte le ragazze presenti in ritiro. In passato, a parte Laura (GIuliani NdR), non giocava quasi nessuna titolare nei propri club, mentre ora la questione è diversa con Baldi che gioca stabilmente alla Roma, Gilardi al Como Women, mentre Durante viene alternata a Como, ma lo scorso anno è stata titolare alla Lazio”.

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