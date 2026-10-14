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CONFERENZE STAMPA

Spalletti: “Farò del turnover pensando alla Lazio”

Published

22 minuti ago

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Spalletti conferenza stampa turnover

Luciano Spalletti ha tenuto la conferenza stampa di rito alla vigilia della sfida di Europa League contro il Celta Vigo, nell’occasione, quando gli è stato chiesto della formazione, ha sottolineato come schiererà i suoi facendo un po’ di turnover in vista del big match di domenica contro la Lazio.

Leggi anche: “Di Giovambattista: “Molti laziali non sono felici del momento

La conferenza stampa di Spalletti dove ha parlato anche del turnover pre-Lazio

“È fondamentale dover cambiare perché noi abbiamo una rosa forte. Gatti merita di giocare per quanto fatto vedere nello spazio che gli è stato dato. Woltemade domani sera sarà usato perché è una cosa regolare. È corretto fare così e ne abbiamo bisogno per far rifiatare la squadra. Non è solo una settimana da 3 partite, ma l’addizione di un periodo. Come fai ad arrivare in fondo? C’è accumulo di roba sui muscoli”.

“Secondo me Woltemade può fare il centravanti con attitudine di manovra. Può creare dello spazio che poi va ad attaccare. Dovremo essere precisi. La formazione sarà condizionata anche dalla partita contro la Lazio”.

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