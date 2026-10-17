Spalletti: “Gattuso finora è stato il più bravo, Lazio pericolosissima”

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza stampa alla vigilia del big match contro la Lazio, in programma domenica 18 ottobre alle ore 20:45 allo Stadium di Torino.

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Le parole del tecnico della Juventus Spalletti alla vigilia della gara con la Lazio.

“Va sottolineato il lavoro di Gattuso, è stato il più bravo tra di noi fino a questo momento. Insieme a lui anche Alvini e Pisacane, quelli che hanno raccolto più di tutti. La Lazio sta facendo benissimo, ha una quadratura e un’identità riconoscibile. Poi ha anche individualità come Frattesi, uno che fa gol e ha grandissimo cuore, lo conosco bene. Poi le giocate sorprendenti di Zaccagni e Isaksen, la loro squadra è molto pericolosa e dovremo essere bravi e forti nelle scelte che andremo a fare.

Come è andato il recupero dopo il Celta Vigo? Diciamo che è iniziato alle e mezza di mattina, quando siamo arrivati. Il giorno dopo abbiamo fatto solo una ricognizione di quello che è venuto fuori. Poi qualcuno sicuramente non avrà dormito. Dal punto di vista fisico non abbiamo fatto niente né ieri né oggi. Abbiamo rielancato le cose che i giocatori devono avere presenti e che devono sempre immaginarsi. La partita non inizia al fischio dell’arbitro, ma quando inizi a immaginartela. Voi non avete bisogno di recuperare, noi sì. Noi ragioniamo su tre gare ma su una partita sola di 270 minuti. La suddivisione dei minutaggi in queste partite da distribuire sulla rosa ti dà la migliore risposta dentro tutta la settimana. Poi è chiaro che se qualcuno gioca di più ha meno fiato. Ma dobbiamo forzatamente affrontare questi cicli ravvicinati. Abbiamo un responsabile delle performance che ha i dati di tutto, tre o quattro preparati. Si parla insieme e si decide: a volte non gioca il migliore ma il più fresco”.

Spalletti sul post Cagliari Juventus.

“Il mio non è mai nervosismo, ma simpatia selettiva. Qualche volta ho bisogno di essere un po’ nervoso e non lo sono stato abbastanza. Essere sotto tensione mi fa trasferire di più ai calciatori. Poi i giocatori guardano un po’ tutto e anche le mie reazioni. Qualche volta devo avere un brutto carattere, mi sarebbe piaciuto averlo. Poi sono state dette anche cose non corrette, non sono andato da Pisacane con l’intenzione di litigare, ci siamo solo guardati intensamente, ma non ho fatto niente.

Se i direttori di gara hanno ritenuto che quella potesse essere cosa che non va fatta, è corretto che sia stata presa questa decisione. Sto fuori e la vedrò dallo stadio. A fine primo tempo entrerò in contatto con il telefono con i miei collaboratori, ma fino a quel momento mi fiderò del mio staff. Concordiamo in tutto, sono capaci e bravi. Poi ho il miglior secondo del mondo, Domenichini, che non cambierò mai. Poi gli altri sono anche ragazzi che ho allenato. Sarò tranquillo e verrà fatto tutto quello che sarà giusto”.

Spalletti sull’ipotesi doppia punta contro la Lazio.

“Questo è un dilemma, ce ne sono anche altri. Valutiamo bene la situazione in queste ore, tentando di ragionare dentro lo scorrimento della partita, senza ragionare con titolari e riserve. Non esiste più questo modo di ragionare. I titolari vanno allargati e va suddiviso il minutaggio. A Celta nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, siamo stati più predatori e determinati. L’attimo che cambia la partita l’abbiamo preteso, a differenza di Cagliari.

Woltemade l’ha messa dentro e non è rimasto sorpreso come a Cagliari. Essere pronti quando il destino ti bussa alla porta, premia i più predatori e avvelenati, chi ha più determinazione. Devo pensare bene a chi far giocare. Se faccio giocare tutti e due, avrò meno impatto nel secondo tempo nel poter cambiare qualcosa. Woltemade, Kolo Muani e Nico Gonzalez hanno questo impatto, altrimenti poi bisogna andare a riprendere Gatti. Dentro l’area serve fisicità, la Lazio ha due difensori di oltre 1.90″.

Spalletti sull’Europa League.

“Come l’Europa League ci sta aiutando ad avere veleno? Ti aiuta se vinci le partite, altrimenti poi sono ulteriori carichi di critiche e cose che non vanno. Se non vinci le partite alla Juve vengono fuori sabbie mobili in tutto il campo, c’è il rischio di sprofondare a tutte le parti e bisogna stare attenti dove si cammina e noi non vogliamo sprofondare nelle sabbia mobili che vengono create. Se la squadra vive l’ultimo pallone come quello che ti può cambiare la carriera, qualcosa succede. Vivere mentalmente la situazione ti può far imaginare un rimpallo, un inganno della sorte, un errore inatteso. Dobbiamo andare in profondità a questi dettagli che non fanno parte dell’allenamento”.

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