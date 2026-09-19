Venezia, Stroppa: “Mandas il migliore: che possiamo farci?”

Il tecnico del Venezia, Giovanni Stroppa, al termine della sfida del Penzo contro la Lazio, ha risposte alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa del postpartita: ecco le sue parole.

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Le parole di Stroppa nella conferenza stampa postpartita di Venezia Lazio

“Molta delusione e molto rammarico, posso dire di essere orgoglioso per la prestazione fatta e per l’impegno contro una Lazio che mi sembra sia ancor più protagonsita in questo campionato per le qualità messe in campo. Il rigore per noi poteva cambiare la partita, il rigore per loro l’ha cambiato senza farci perdere equilibrio però. Prendiamo due gol e ci dispiace, Mandas è il migliore in campo stasera: cosa possiamo fare? Continueremo a lavorare così, sicuramente c’è da fare meglio” Adams? Va visto anche il lavoro che fa per la squadra, ha impensierito tutta la difesa della Lazio”.

Su cosa lavorare con la squadra

“Sul non far mollare la squadra. La squadra è dispiaciuta, ma ho risposte dai ragazzi che sono state anche messe in campo questa sera, anche a livello caratteriale. Non posso chiedere di più”.

Sull’episodio del rigore

“Non si sapeva chi doveva calciare, volevano farlo entrambi e ho voluto evitare che la cosa andasse oltre”.

Sulla sosta

“È la prima volta che abbiamo tre settimane di sosta. Dobbiamo rigenerare alcuni giocatori, anche per portare avanti certi discorsi nelle scelte. Ma non c’è nulla da togliere a quanto sta facendo la squadra. La strada è questa: concedere poco a una squadra così forte come la Lazio e creare opportunità e occasioni penso sia sinonimo di grande lavoro da parte dei calciatori”.

Sulla Lazio

“Non parlo quasi mai degli avversari. Gattuso sta facendo sicuramente un grandissimo lavoro e gli ho fatto i complimenti prima e dopo la partita. Ma a me piace la mia squadra perché ha messo in difficoltà una grande squadra”.

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