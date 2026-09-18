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CONFERENZE STAMPA

Venezia, Stroppa: “Lazio squadra importante, Zaccagni e Frattesi determinanti”

Published

5 ore ago

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Stroppa conferenza stampa vigilia Venezia Lazio

Il tecnico del Venezia, Giovanni Stroppa, alla vigilia della sfida contro la Lazio, ha parlato nella consueta conferenza stampa di presentazione del match: ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Stroppa in conferenza stampa alla vigilia di Venezia Lazio

“Sono d’accordo sulla classifica, dispiace per quanto fatto, ma il lavoro continua e deve continuare, lo stiamo facendo nel miglior modo possibile. Quanto detto la settimana scorsa lo ribadisco, la squadra si allena con la testa giusta. Tatticamente il lavoro è identico alle altre volte, chiaramente preparandoci ad un avversario diverso e cercando le giuste contromisure”.

Stroppa sulla Lazio

“Una delle squadre più in forma del campionato, come si è visto anche soprattutto nel primo tempo contro il Milan. Ha giocatori che individualmente possono risolvere la partita in ogni momento. Ha giocatori importanti. Zaccagni, Frattesi e tanti altri giocatori che in questo momento stanno determinando”.

Stroppa sull’infermeria

“A volte si cerca di mettere e puntare il dito su altre situazioni. Ci sono giocatori importanti fuori. All’inizio abbiamo lavorato per sostituire due terzi della difesa titolare. In questo momento abbiamo fuori Basic e Busio, due terzi del centrocampo titolare. Ma la squadra si allena bene e stiamo cercando di recuperare chi era indietro di condizione”.

Stroppa su Dagasso e Busio

“No, Dagasso è fuori. Busio? Ogni volta che dico dei tempi poi magari si porta più in là. Pensavamo fosse molto più grave, spero che contro il Napoli possa essere a disposizione. Settimana più, settimana meno”.

Stroppa sullo zero in classifica

“Lo è, anche se non voglio chiamarlo macigno perché ci sono delle cose positive nella prestazione e devo dire che la squadra si allena bene”.

Stroppa su Juan Jesus

“Molto bene con la Fiorentina. Qua sono arrivati giocatori importanti ma purtroppo fuori condizione. Sono stato obbligato a farli giocare esponendoli a rischi. Come può essere per Juan Jesus, o Moreno che aveva crampi con la Fiorentina. Una situazione che è in rincorsa. Stiamo recuperando la situazione di chi c’è dietro, Juan Jesus ci può dare tanto”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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