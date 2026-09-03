Sutalo: “Non vedo l’ora di giocare la mia prima partita”

Nella giornata di presentazioni dei nuovi arrivati in biancoceleste, Josip Sutalo, centrale ex Ajax, ha tenuto una conferenza stampa accanto al direttore sportivo Angelo Fabiani.

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La conferenza stampa di presentazione di Josip Sutalo

Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di giocare la mia prima partita”.

“Dopo la Coppa del Mondo ho avuto 3 settimane di vacanza. Ho saltato una parte della preseason, anche per colpa dell’infortunio al polpaccio. Ora mi sento bene e sono pronto. Ho deciso di venire perché questo è un campionato speciale per i difensori, molto tattico e le difese sono organizzate. I difensori possono crescere bene”.

“La Lazio mi voleva e credevo fosse una buona opportunità per dimostrare quanto valgo”.

Sutalo su Gattuso

“L’intensità richiesta mi ha portato a prendere un po’ di tempo per prepararmi, ma ora sono pronto. So cosa l’allenatore vuole da me e gioco come mi chiede lui. Doekhi e Provstgaard sono buoni giocatori e ci sarà una bella competizione”.

“La Lazio è un grande club, lo si vede anche da fuori. E da dentro ne ho avuto conferma. C’è una mentalità da grandi professionisti”.

Sutalo sul suo rapporto con Kenneth Taylor

“Taylor mi ha detto solo cose positive. Non ricordo la partita contro la Lazio di due anni fa, solo che ho perso. La mia decisione non nasce da quella partita, ma ho pensato che in questo momento fosse un grande opportunità. La Lazio ha insistito molto e mi ha convinto”.

“Sono molto felice che Kenneth sia qui. Mi ha aiutato a inserirmi e mi aiuterà anche sul campo”.

Sutalo sugli obiettivi personali e di squadra

“Voglio migliorare tanto. La Serie A è utile per i difensori. Abbiamo iniziato bene la stagione”.

“Da poco è terminato il Mondiale, un’esperienza speciale. Mi sono confrontato con grandi squadre e grandi giocatori”.

“Nell’Ajax e in nazionale giochiamo molto con il pallone. Costruivamo da dietro e vorrei portare questa caratteristica. L’esperienza in Olanda mi ha portato a vivere situazioni difficili e voglio portarle con me”.

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