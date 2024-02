Juric: "Conosciamo la Lazio, hanno tanti giocatori di talento"

Tempo di lettura: 3 minuti

TORINO LAZIO JURIC - Alle ore x di domani, giovedì febbraio 2024, la Lazio si reca a Torino per sfidare i granata nel recupero della ventunesima giornata di Serie A. Alla vigilia del match, il tecnico dei padroni di casa Ivan Juric si è presentato in conferenza stampa per presentare la partita.

Le parole di Juric in conferenza alla vigilia di Torino - Lazio

Queste le parole di Ivan Juric in conferenza alla vigilia di Torino - Lazio: "Sul piano psicologico la partita arriva al momento giusto, perché i ragazzi sono vogliosi. Sul piano fisico è stata una settimana bruttina con tante influenze e tanti problemi. Oggi vediamo come siamo messi, è stata una settimana particolare".

Sulla Lazio

"Conosciamo la Lazio. Loro arrivano dalla vittoria in Champions contro il Bayern e contro il Bologna hanno fatto un'ottima gara ma è andata male. Hanno tanti giocatori di talento e un allenatore che sa esattamente quello che volevano fare. Contro di loro sono spesso uscite delle belle partite. Speriamo che anche domani sia così e che riusciamo a prevalere".

Sugli infortunati

"Per Vojvoda un brutto colpo alla schiena, non ci sarà. Tameze non si è allenato, vediamo se ci sarà. Ieri Djidji non si è allenato per un problema alla caviglia, vedremo oggi se ci sarà. Alcuni ragazzi devono andare oltre al dolore per essere presenti domani".

Su Buongiorno

"In teoria non ci sarà prima della Fiorentina se tutto va bene. Se tutti gli step andranno bene, penso possa tornare con la Fiorentina".

Sulle parole di Cairo sul suo contratto

"Non parlo col presidente ogni giorno, quello che importa è che questa squadra è arrivata a un bel punto con tanto sacrificio e volontà. Abbiamo un’occasione e vogliamo dare felicità. Si respira una bella aria al Filadelfia. Il resto è inutile. Ora contano le partite, quella di domani, poi la Roma, la Fiorentina e il Napoli. Vogliamo ottenere il massimo, il resto sono cose che non hanno nessuna influenza".

Sull'aria positiva che si respira a Torino

"Io vorrei che fosse così. Noi dobbiamo dare la spinta, loro devono appoggiarci, dobbiamo essere tutti insieme. Magari le altre squadre sono più attrezzate e più abituate a stare su, noi siamo in emergenza ma dobbiamo andare oltre. Bisogna sentire che siamo su un treno che non passa ogni anno e dobbiamo prepararci bene per questo. Dobbiamo provare tutto".

Sull'importanza di una vittoria con la Lazio

"Io penso che in passato semmai è mancata pressione. Spesso la mia conclusione è che era mancata pressione addosso. Io voglio che i ragazzi ce l’abbiano. Si allenano bene, quello che mi preoccupa è l’emergenza infortuni. Per il resto voglio che ci sia pressione, voglio che sappiano che possono regalare a tutti una grande gioia. Voglio che i ragazzi sentano la pressione e non la subiscano. Domani non ci deve essere stress, ma siamo arrivati a questo punto e dobbiamo giocarcela bene".

Sul filotto di big match che attende il Torino

"Sono curioso. La mia preoccupazione sono gli infortuni, il vomito di uno, la febbre dell’altro, la caviglia dell’altro ancora. Spesso le partite le decide chi entra dalla panchina. Bisogna avere tutte le armi per avere la meglio di squadre più attrezzate. Ma sono elettrizzato, sì, dalla possibilità di affrontare queste squadre".

Su Sanabria

"Mi è piaciuto questa settimana, ha recuperato, aveva bisogno di fermarsi. Domani decidiamo, in ogni caso siamo pochi e abbiamo bisogno di tutti. Lui, comunque, ha fatto una buona settimana".

Su Vlasic titolare

"Non ho ancora deciso. Sta alternando prestazioni di alto livello come a Cagliari o a Sassuolo, ad altre meno brillanti come col Lecce. E’ stata una settimana particolare, anche lui ha avuto un problema, vediamo l’allenamento di oggi e valutiamo tutto".

Sull'eventuale sostituto di Vlasic

"Ricci può fare quel ruolo molto bene. Ha fatto belle prestazioni in un ruolo in cui è più libero di muoversi. Questa è una opzione che possiamo avere".