Tuchel: "Sarà difficile, ma dobbiamo rimontare lo svantaggio"

TUCHEL CONFERENZA BAYERN LAZIO - L'allenatore del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, ha parlato alla vigilia del match contro la Lazio in Champions League.

Le parole di Tuchel a Sky Sport

Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, presenta così il match di ritorno degli ottavi di Champions League contro la Lazio a Sky Sport: "Dobbiamo rimontare una situazione di svantaggio contro una squadra italiana, una squadra di Sarri, quindi sarà complicato. Le prestazioni in Bundesliga però non contano".

Su come segnare alla Lazio

"Sappiamo che è molto complicato segnare due gol a una squadra italiana. Dovremo essere più coraggiosi e anche più rapidi ad occupare gli spazi".

Sulla sua panchina traballante

"Che mi piaccia o no, il club ha preso questa decisione, devo viverla ed accettarla. Per riuscire a superare la Lazio dovremo tirare fuori il massimo da noi".

Le parole di Tuchel in conferenza alla vigilia di Bayern Monaco - Lazio

Queste le parole di Thomas Tuchel in conferenza alla vigilia di Bayern Monaco - Lazio: "Abbiamo bisogno vincere, e farlo contro una squadra di Sarri ben organizzata. Speriamo che i tifosi e l'atmosfera ci diano la spinta per raggiungere l'obiettivo di vincere con due gol di scarto".

Sul fatto che sia una finale per Tuchel

"Io non credo. Non posso parlare per gli altri. Posso dire che nessuno ha più ambizione di me di vincere la partita di domani. La situazione è chiara per domani. Dobbiamo vincere con due gol contro una squadra italiana. Anche la pressione fa parte del fare prestazioni ai massimi livelli. La pressione è necessaria per fare cose straordinarie".

Su come migliorare le prestazioni

"La squadra sta ricevendo tanto supporto. Questo è il mio lavoro e la mia convinzione. L'ultima volta li abbiamo aiutati con un cambio di stile di gioco. Dobbiamo essere un po' più aggressivi nelle nostre sfide. La squadra continuerà a ricevere supporto, soprattutto a livello è un momento in cui le cose sono dure. La voglia si vede chiaramente".

Su come battere la Lazio

"Domani l'importante è esserci dal primo minuto, ci vuole pazienza. Si tratta di non frustrarsi, di non perdere la testa, di non aprirsi completamente. Perdere il nostro modulo contro il Friburgo significava dover affrontare molti contropiedi. Non abbiamo tempo da perdere. Abbiamo 90 minuti. Non vediamo l'ora di attaccare. Il tempo gioca a favore della Lazio. Abbiamo bisogno di un mix di lucidità e carica. Dovreste essere in grado di vedere fin dall'inizio che vogliamo segnare".

Su Sané

"Non è stato in grado di giocare senza dolore per molto tempo. Spero che possa allenarsi completamente oggi. Si è allenato in gruppo ieri. Ha una soglia del dolore che può tollerare. Sarà in rosa e potrà giocare. Gnabry è infortunato da mesi, ci vorrà un po' per recuperarlo. Ci parlerò ancora, magari domani lo porteremo in panchina. Davies è sicuramente un'alternativa, probabilmente potrebbe giocare anche più di 90 minuti. Ma ora non rivelerò la formazione esatta".

Su Kane

"Non ha bisogno di ulteriori motivazioni. Ha un grande impatto su ogni squadra, su ogni giocatore. Non è molto schietto, non parla troppo, ma le fa cose in modo molto concentrato. È un piacere averlo in squadra, un dono essere il suo allenatore. Domani farà la sua parte. Possiamo contare su di lui al 100%".

Su un Bayern sorpreso dalla Lazio all'andata

"No, non siamo rimasti sorpresi dalle forze e dall'approccio della Lazio. Cercheremo di giocare in modo più aggressivo. Serve più convinzione. Nel secondo tempo abbiamo commesso troppi errori in ripartenza andata. Le loro ultime partite in campionato contano tanto. Le abbiamo viste e analizzate ovviamente".

Su come iniziare la partita

"Dobbiamo iniziare la partita con coraggio e passione e continuare così per 90 minuti per metterli sotto pressione. Parlare di titoli non ti fa vincere titoli. Dobbiamo allenarci bene oggi e giocare bene domani. Abbiamo sicuramente bisogno di uno stadio pieno di emozioni. Sta a noi trasmettere quell'emozione ai giocatori, abbiamo bisogno di una prestazione al top".

Sul problema di questa stagione

"Il problema che abbiamo avuto in questa stagione è che non abbiamo avuto la possibilità di giocare con la stessa difesa a quattro. Ci siamo sempre comportati bene come squadra. Ultimamente abbiamo subito troppi gol per i nostri errori".

Su Immobile

"Conosciamo Ciro Immobile, lo abbiamo tenuto bene per lunghi tratti all'andata. Non mi sorprenderebbe se la Lazio giocasse in contropiede domani. Abbiamo bisogno di tanto possesso palla e di una buona difesa quando attacchiamo, e tutto questo nell'arco di 90 minuti ad altissimo livello".

Le parole di Tuchel a Mediaset

“La Lazio è in vantaggio per 1 a 0, è molto difficile giocare contro una squadra italiana. Sappiamo che dovremmo segnare almeno due gol, la Lazio farà una partita molto tattica e disciplinata. Giochiamo contro una squadra di Sarri, ben allenata e in forma, di solito è molto difficile batterla. Abbiamo bisogno di almeno due gol per passare il turno, questo è l’obiettivo”.

Cosa servirà per rimontare la Lazio?

“Non sono né fiducioso né preoccupato, abbiamo studiato gli aspetti che possono determinare la gara. Vogliamo essere più concreti nel nostro gioco, più aggressivi nell’area avversaria riempiendola di giocatori. A Roma ci siamo fatti troppe domande, dobbiamo migliorare e essere concentrati. Ci servirà anche un po’ di fortuna, sicuramente dovremo spingere”.