Zaccagni in conferenza: “Da quando sono qui, questo è il punto più basso toccato”

Il capitano dei biancocelesti, Mattia Zaccagni, al termine della sfida di Coppa Italia tra Lazio e Mantova, ha risposte alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa del postpartita: ecco le sue parole.

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Le parole di Zaccagni in conferenza stampa nel postpartita di Lazio Mantova

“siamo rimasti timidi soprattutto a inizio partita. Nel primo tempo potevamo spingere di più, ma penso che abbiamo sbagliato l’atteggiamento più che a livello tattico. E questa cosa dal primo giorno di ritiro non era mai mancata. Abbiamo lavorato benissimo, con un’alchimia che raramente ho visto durante questi anni. Ma può essere anche il ritiro pesante che abbiamo fatto, forse le gambe stasera non giravano così come nelle partite precedenti. Dispiace perché siamo usciti dalla Coppa dopo un bellissimo percorso fatto lo scorso anno. Domani sicuramente parleremo tutti insieme, è giusto sentire l’opinione di ognuno. Poi si ripartirà”.

Zaccagni sulle condizioni rispetto allo scorso anno

“Fino a prima della partita avevo bellissime sensazioni, purtroppo poi le partite vanno giocate e nessuna partita è facile. Domani tireremo fuori quello che abbiamo dentro, il pensiero sulla gara di questa sera, poi tireremo le somme”.

Zaccagni sui meriti del Mantova e i demeriti della Lazio

“Noi non abbiamo affrontato la partita come fatto nel precampionato e su questo dobbiamo farci tante domande. Ma il Mantova è una buonissima squadra che ha fatto una buonissima partita e ha meritato di vincere”.

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