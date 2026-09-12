Zaccagni: “Felice per la prestazione, sono tornato quello di due anni fa”

Il giocatore della Lazio, Mattia Zaccagni, al termine della sfida dell’Olimpico contro il Milan, ha risposte alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa del postpartita: ecco le sue parole.

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dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli

Le parole di in conferenza stampa nel postpartita di Lazio Milan.

“Siamo soddisfatti della partita di stasera. Sapevo che sarebbe stato il duello contro Gila, era duro in allenamento. Figuriamoci in partita. Sto riprendendo la condizione fisica di due stagioni fa. L’anno scorso è stato difficile per me. Contento soprattutto per quanto sta facendo la squadra.

Zaccagni sulla partita.

“Sono state praticamente due partite differenti. Abbiamo messo sotto una squadra fortissima sotto tutti i punti di vista. Potevamo andare negli spogliatoi con un gol in più. Nel secondo tempo ci siamo abbassati, abbiamo sofferto e loro hanno inserito giocatori di qualità. Pareggio giusto”.

Zaccagni sul lavoro con Gattuso.

“Quando è arrivato il mister s’è creata subito un’alchimia positiva. Abbiamo lavorato con il sorriso. Siamo contenti di cosa stiamo facendo, nessuno se lo aspettava”.

Zaccagni su Nuno Tavares.

“Nuno sarebbe un calciatore da Real Madrid. Ha iniziato la stagione in modo perfetta. Si sta allenando molto bene”

di Marco Fabio Ceccatelli

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