Atalanta – Juventus, la finale di Coppa Italia: le formazioni ufficiali

ATALANTA JUVENTUS FINALE TIM CUP – La Coppa Italia 2020/21 è giunta all’atto conclusivo. Tra poco più di due ore, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Atalanta e Juventus si daranno battaglia nella finale della coppa nazionale. Gli orobici lotteranno per riportare in bacheca un trofeo che manca dal lontano 1963, i bianconeri per raggiungere il secondo titolo stagionale. Una partita densa di storie e significati, non ultimo quello del ritorno del pubblico italiano sugli spalti: la sfida si giocherà, infatti, davanti a circa 4000 persone.

Finale TIM VISION Cup – 74^ Coppa Italia

Atalanta – Juventus

Mercoledì 19 maggio 2021, ore 21.00

“Mapei Stadium” di Reggio Emilia

Coppa Italia, Atalanta – Juventus: il tabellino dell’incontro

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.

A disp.: Rossi, Sportiello, Mæhle, Šutalo, Lammers, Muriel, Caldara, Djimsiti, Ruggeri, Miranchuk, Iličić, Pašalić.

All.: Gasperini

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo.

A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, Frabotta, Arthur, Ramsey, Bernardeschi, Morata, Dybala.

All.: Pirlo

Arbitro: Davide Massa (sez. di Imperia)

Assistenti: Matteo Passeri e Alessandro Costanzo

IV ufficiale: Marco Di Bello

V.A.R.: Paolo Valeri

A.V.A.R.: Mauro Vivenzi

