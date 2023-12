Guendouzi: "So che posso fare più gol, la Coppa Italia ci interessa"

Tempo di lettura: < 1 minuto

GUENDOUZI LAZIO GENOA POST PARTITA - Matteo Guendouzi ha trovato il suo primo gol con la maglia della Lazio. Una rete che permette alla compagine biancoceleste di battere il Genoa e passare ai quarti di finale di Champions League. Il centrocampista ha espresso la sua gioia per la marcatura e la prestazione nel post partita.

Le parole di Guendouzi nel post partita di Lazio - Genoa

Dopo il triplice fischio di Lazio - Genoa 1-0, anche Matteo Guendouzi ha parlato ai microfoni ufficiali biancocelesti: "Contento per il gol, so che posso fare più gol ma la mia speranza è che con il lavoro possa farne di più per aiutare i miei compagni. Devo cercare di essere più presente e preciso negli ultimi 25 metri e migliorare l'ultimo passaggio".

Sulla Coppa Italia

"Ovviamente, è una competizione che ci interessa, così come ogni competizione. Ho molta fiducia nella squadra, le gare saranno tante e non sarà facile, ma con questo spirito si può andare lontano".