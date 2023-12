Coppa Italia, le probabili formazioni di Lazio - Genoa: spazio alle seconde linee

Tempo di lettura: < 1 minuto

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO GENOA COPPA ITALIA - La Lazio, dopo aver vinto in Champions League con il Celtic e in campionato con il Cagliari, fa l'esordio in Coppa Italia. L'avversario sarà il Genoa di Alberto Gilardino. Di seguito le probabili formazioni dell'incontro.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Lazio Genoa

Maurizio Sarri applicherà un turnover studiato. In determinati ruoli, come al centro della difesa, le scelte sono obbligate. Davanti a Sepe, che farà l'esordio in stagione, Gila e Patric saranno chiamati agli straordinari. Sugli esterni, invece, si muoveranno Hysaj e Luca Pellegrini. A centrocampo spazio a chi ha giocato meno, come Toma Basic. Con lui Vecino e Cataldi. Kamada, invece, traslocherà in attacco. Accompagnerà Felipe Anderson e Castellanos.

LAZIO (4-3-3)

Sepe

Hysaj

Patric

Gila

Lu. Pellegrini

Vecino

Cataldi

Basic

Felipe Anderson

Castellanos

Kamada

All. Maurizio Sarri

GENOA (3-5-2)

Leali

De Winter

Matturro

Vogliacco

Martin

Kutlu

Galdames

Thorsby

Hefti

Malinovskyi

Puscas

All. Alberto Gilardino

Dove vedere la sfida tra Lazio e Genoa

La partita Lazio - Genoa di Coppa Italia verrà trasmessa in chiaro e in esclusiva su Canale 5. Il match valido per gli ottavi di finale della competizioni potrà essere visibile anche in streaming su MediasetPlay.