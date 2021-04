Tempo di lettura: < 1 minuto

CORONAVIRUS NAPOLI – Ore di apprensione a causa del Coronavirus, quelle per i giocatori italiani che sono tornati dagli impegni per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Un focolaio si è verificato all’interno del gruppo squadra. Bonucci, Florenzi, Verratti, Sirigu, Grifo e Cragno e cinque componenti dello staff sono per ora i positivi. Una squadra può non preoccuparsi: il Napoli. Il club partenopeo ha effettuato i tamponi per il match di mercoledì contro la Juve. I tre azzurri Di Lorenzo, Insigne e Meret sono negativi, questo il comunicato.

Il comunicato della SSC Napoli

“Negativi al Covid-19 i tamponi supplementari effettuati, questa mattina, a Piotr Zielinski e ai tre nazionali azzurri”.

