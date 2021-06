LIVE Coronavirus Italia: 2.079 nuovi casi e 88 decessi

- Advertisement -

Tempo di lettura: 3 minuti

- Advertisement -

LIVE CORONAVIRUS ITALIA LAZIO GIUGNO 2021 – Tutti gli aggiornamenti del diffondersi della pandemia di Coronavirus in Italia e nel mondo con le dichiarazioni e i fatti più importanti.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEI MESI PRECEDENTI

Coronavirus Italia, aggiornamento del 10 giugno

Ore 17:30, il bollettino della Protezione Civile

Sono 2.079 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 10 giugno, secondo i dati -regione per regione- nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 88 morti. Da ieri, eseguiti 205.335 tamponi, l’indice di positività è all’1%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 626 (-35 da ieri).

Ore 17:30, il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus Italia, aggiornamento del 9 giugno

Ore 17:00, il bollettino della Protezione Civile

Sono 2.199 i nuovi contagi e 77 le vittime per Covid registrati oggi. Il tasso di positività è dell’1%. Sono 218.738 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il numero degli attualmente positivi è di 174.935. Il totale dei dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia è pari a 3.936.088. Calano i ricoveri (-303) e le terapie intensive (-27).

Ore 17:00, il bollettino della Regione Lazio

Come riporta la Regione Lazio: “Oggi su oltre 10mila tamponi nel Lazio (1.324) e oltre 12mila antigenici per un totale di oltre 22mila test, si registrano 179 nuovi casi positivi (+40), i decessi sono 7 (+1), i ricoverati sono 587 (-58). I guariti 1.237”.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 8 giugno

Ore 16:00, il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus Italia, aggiornamento del 7 giugno

Ore 17:00, il bollettino della Protezione Civile

Sono 1.273 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 7 giugno, secondo i dati regione per regione. Nel bollettino della Protezione Civile, da ieri registrati 65 decessi. I nuovi casi sono stati individuati su 84.567 tamponi, con il tasso di positività che resta stabile all’1,5%.

Ore 16:00, il bollettino della Regione Lazio

https://twitter.com/SaluteLazio/status/1401897438244450307?s=20

Coronavirus Italia, aggiornamento del 6 giugno

Ore 16:45, il bollettino della Protezione Civile

Sono 2.275 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 6 giugno, secondo i dati regione per regione. Nel bollettino della Protezione Civile, da ieri registrati 51 decessi. I nuovi casi sono stati individuati su 149.958 tamponi, con il tasso di positività che risale all’1,5%.

Ore 16:00, il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus Italia, aggiornamento del 5 giugno

Ore 17:30, il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus Italia, aggiornamento del 4 giugno

Ore 17:30, il bollettino della Protezione Civile

Sono 2.257 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 4 giugno, secondo i dati regione per regione. Nel bollettino della Protezione Civile, da ieri registrati 73 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 220.939 tamponi, il tasso di positività è all’1,15%.

Ore 17:30, il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus Italia, aggiornamento del 3 giugno

Ore 17:30, il bollettino della Protezione Civile

Oggi in Italia sono stati registrati 1.968, mentre 59 sono stati i decessi. I dimessi e i guariti sono invece 3.893.259, con un incremento di 6.392 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 205.562, in calo di 4.488 nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività risale leggermente al 2%.

Ore 17:30, il bollettino della Regione Lazio

Come riporta la Regione Lazio: “Oggi su un totale di oltre 10mila test, si registrano 196 nuovi casi positivi (-15), i decessi sono 6 (+2), i ricoverati sono 843 (+5). I guariti 1.086, le terapie intensive sono 134 (-9)”.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 2 giugno

Ore 17:30, il bollettino della Protezione Civile

Oggi in Italia sono stati registrati 2.897 nuovi positivi, in aumento rispetto a ieri, mentre 62 sono stati i decessi. I dimessi e i guariti sono invece 3.886.867, con un incremento di 18.535 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 210.050, in calo di 15.701 nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività risale leggermente dal 1,1% all’1,3%. Ancora in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che calano di 56 unità (ieri -44) e scendono a 933 in tutto, sotto quota mille per la prima volta dal 22 ottobre 2020. Le dosi di vaccino somministrate al momento sono 35.578.293.

Ore 16:00, il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus Italia, aggiornamento del 1 giugno

Ore 17:30, il bollettino della Protezione Civile

Oggi in Italia sono stati registrati 2.483 nuovi positivi, in aumento rispetto ai 1.820 di ieri, mentre 93 sono stati i decessi. I dimessi e i guariti sono invece 3.868.332, con un incremento di 10.313 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 225.751, in calo di 7.923 nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività crolla dal 2,1% all’1,1%.Ancora in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che calano di 44 unità (ieri -34) con 41 ingressi del giorno, e scendono a 989 in tutto, sotto quota mille per la prima volta dal 22 ottobre 2020. Le dosi di vaccino somministrate al momento sono 35.131.484.

Ore 16:00, il bollettino della Regione Lazio